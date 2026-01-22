Requisitos para los propietarios que quieran mejorar su vivienda

Una remodelación sin autorización puede salir cara en México. Antes de iniciar cualquier obra en una vivienda, se debe cumplir con los requisitos que imponen las autoridades y solicitar los permisos necesarios para llevarla a cabo sin inconvenientes. En caso posible, es posible sufrir multas de miles de pesos e incluso en la clausura del proyecto.

Hacer trabajos en los hogares sin las licencias correspondientes pueden convertirse en problema económico serio. En el país, muchos propietarios pasan por alto que incluso las modificaciones pequeñas requieren una aprobación oficial, una omisión que provocó un aumento en sanciones y cierres de obra.

Conoce los requisitos legales impuestos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y evita inconvenientes a la hora de remoldar la vivienda.

¿Qué pasa si remodelo mi casa sin permiso?

Los gobiernos municipales reforzaron la supervisión urbana. Hoy son más frecuentes las denuncias vecinales y las inspecciones técnicas, lo que llevó a detectar más construcciones irregulares.

Las multas por edificar sin permiso pueden llegar hasta los 500,000 pesos, según el estado y la magnitud de la obra, además del riesgo de clausura inmediata o incluso demolición parcial o total.

¿Qué se hace primero en una remodelación?

Antes de comenzar cualquier remodelación, hay dos documentos básicos que debes tener en regla.

Alineamiento de propiedad

Número oficial de propiedad, que define los límites del predio respecto a la vía pública y otorga la identificación formal del inmueble

Para obtenerlos, es necesario acudir a la Seduvi con identificación vigente, formato de solicitud, copia de las escrituras y comprobante de pago. Sin estos trámites previos, no es posible avanzar hacia una licencia de construcción.

El segundo requisito es el certificado de uso de suelo. En la Ciudad de México, no contar con este documento puede implicar sanciones de hasta 198 pesos por metro cuadrado construido, conforme a la Ley de Vivienda local. A partir de ahí, el tipo de permiso dependerá del alcance de la obra.

Tipos de obra en México

Las remodelaciones menores a 60 metros cuadrados, de un solo nivel y con claros menores a cuatro metros, requieren escrituras o constancia de posesión, planos básicos de construcción, alineamiento, número oficial y recibo predial vigente.

En cambio, para obras mayores a 60 metros cuadrados -como ampliaciones de varios niveles o bardas superiores a 2.5 metros- se deben presentar planos técnicos completos, croquis de ubicación, la firma de un Director Responsable de Obra (DRO) y una solicitud formal de este especialista.

El costo de estos trámites suele oscilar entre 10 y 18 pesos por metro cuadrado, según la zona.

¿En qué casos no piden documentación para remodelar?

Existen algunas excepciones que no requieren permiso, como:

Colocación de estructuras menores en patios Instalación de jardines decorativos Cambio de pisos interiores sin afectar la estructura Sustitución de puertas o ventanas del mismo tamaño Reparación de impermeabilización en azoteas

Aun así, cualquier intervención que toque muros de carga, incremente el área construida o altere la distribución del inmueble sí necesita autorización oficial, por lo que siempre conviene consultar antes de iniciar.