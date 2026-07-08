Los propietarios no podrán alquilar ni comercializar sus viviendas si no cumplen con este requisito obligatorio. Fuente: Freepik

Inmuebles Los propietarios no podrán alquilar ni comercializar sus viviendas si no cumplen con este requisito obligatorio La reciente normativa, destinada a transformar el continente, se implementará antes de lo anticipado.

Los propietarios no podrán alquilar ni comercializar sus viviendas si no cumplen con este requisito obligatorio

A partir de 2030, únicamente se autorizará la venta o el alquiler de viviendas que satisfagan determinados estándares energéticos. Con esta normativa, Bruselas pretende alinearse con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo.

La Unión Europea ha promulgado una normativa que representa un avance considerable hacia la sostenibilidad, la cual transformará de manera radical el mercado inmobiliario.

Las repercusiones serán significativas si no se actúa con anticipación. La medida tendrá un impacto notable en países como España, donde más del 80% del parque habitacional no cumple con los niveles requeridos.

Esta exigencia no solo repercutirá en la economía de los propietarios, sino que también afectará a millones de inquilinos y compradores potenciales.

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Razones de la ue para restringir la venta de viviendas malas

En el año 2033, la calificación mínima exigida para la comercialización de inmuebles en la Unión Europea será la letra D. Esta estrategia tiene como propósito principal reducir las emisiones de carbono en uno de los sectores más contaminantes: el de la construcción y la vivienda.

A partir del 1 de enero de 2030, se considerará ilícita la comercialización de cualquier propiedad en la Unión Europea que no posea, como mínimo, una calificación energética de tipo E. Esta normativa dejará fuera del mercado a las propiedades clasificados como F y G, que son las más comunes en el ámbito español.

En España, más de la mitad de los inmuebles fueron edificados antes de 1980, careciendo de criterios modernos de aislamiento térmico. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la calificación E es la más frecuente, seguida de las clasificaciones F y G.

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Reformas imprescindibles en viviendas para cumplir con la normativa europea

En caso de no llevar a cabo esta acción, los inmuebles no podrán ser objeto de comercialización ni de arrendamiento, lo que podría resultar en un impacto adverso en su valor y promover un efecto en cadena en el mercado.

Certificado de Eficiencia Energética: qué es, cómo obtenerlo y cuánto puedes ahorrar

Para obtener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), es fundamental que los propietarios se comuniquen con un técnico autorizado. Este especialista realizará una evaluación minuciosa de diversos elementos de la vivienda, tales como los materiales de construcción, la orientación, el tipo de ventanas, la calidad del aislamiento y los sistemas de climatización, entre otros factores significativos.

A medida que se acerque el año 2030, se anticipa un aumento en la demanda de técnicos certificadores y en la necesidad de reformas energéticas, lo que ha suscitado preocupaciones en las asociaciones del sector inmobiliario.

Este fenómeno es un indicativo de la transformación que sufrirá el mercado, lo que requiere atención especial por parte de los profesionales involucrados.