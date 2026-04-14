El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crezca 1.6% este año, de acuerdo con el “World Economic Outlook”. La expectativa del FMI subió desde 1.5%, en un contexto en el que los pronósticos de los expertos de la economía mexicana van en sentido contrario. La encuesta de Citi pone la mediana de la expectativa de crecimiento para México en 1.4% en la encuesta publicada el 7 de abril, y lo que representó una disminución de 0.1 puntos porcentuales, en comparación con la encuesta publicada apenas 15 días antes. El diferencial es de 0.2 puntos porcentuales para el cierre de este año. El FMI señala que el año pasado el crecimiento económico del año pasado fue lento,debido a un entorno de consolidación fiscal, política monetaria restrictiva y vientos en contra por las tensiones comerciales. Sin embargo, este contexto dará paso a una recuperación moderada, con una expansión de la economía de 1.6% este año y de 2.2% en 2027. La guerra es un riesgo para la economía mundial Desde los ojos del Fondo Monetario Internacional, la guerra entre Estados Unidos e Irán es una amenaza que puede desviar el curso de la economía mundial. El organismo que lidera Kristalina Georgieva señala que en el último año, los vientos en contra, que se concentran en las decisiones de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca, fueron compensados a favor por la inversión relacionada con la tecnología, la reducción de las tasas de interés y la depreciación del dólar a nivel mundial. El año pasado, Trump impulsó mayores barreras comerciales a nivel mundial a lo que se sumó una elevada incertidumbre, mismas que lograron ser contrarrestadas por un entorno monetario más favorable para la inversión. Sin embargo, el conflicto de Medio Oriente es un obstáculo significativo a estos vientos a favor, pues tiene un fuerte impacto en los mercados de materias primas, las expectativas de inflación y las condiciones financieras. La imprevisibilidad de las condiciones de la guerra, dijo el FMI, obligan al organismo a presentar un pronóstico de referencia, que supone un escenario con una duración, intensidad y alcance limitado, que supone que las perturbaciones se eliminen a mediados de este año. Bajo el pronóstico de referencia, se proyecta que el crecimiento mundial sea del 3.1% en 2026 y del 3.2% en 2027, más lento que su ritmo reciente de aproximadamente 3.4 por ciento en 2024–25, y que se estabilice en torno a esa tasa en el mediano plazo, más lento que su promedio histórico (2000–19) del 3.7 por ciento. “El pronóstico para 2026 se revisa a la baja en 0.2 puntos porcentuales y el de 2027 se mantiene sin cambios, en comparación con la actualización del WEO de enero de 2026. Se espera que la inflación general mundial aumente al 4.4 por ciento en 2026 y disminuya al 3.7 por ciento en 2027, lo que marca revisiones al alza para ambos años”, mencionó el FMI. Sin guerra habría más crecimiento El FMI señaló que en ausencia de la guerra, el crecimiento mundial para este año se habría revisado al alza. “De hecho, los pronósticos basados en supuestos previos al conflicto habrían mostrado una ligera revisión al alza del crecimiento de 2026 en relación con la actualización del WEO de enero, de 0.1 puntos porcentuales, al 3.4 por ciento”, detalló. Por lo tanto, la revisión a la baja para 2026 refleja en gran medida las perturbaciones del conflicto en el Medio Oriente, compensadas en parte por el efecto arrastre de los sólidos datos recientes y la reducción de las tasas arancelarias.