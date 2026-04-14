Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 14 de abril. 1629: Nace en La Haya (Países Bajos) Christian Huygens, astrónomo, físico y matemático holandés. (Hace 397 años) 1578: En Madrid, España, nace Felipe III, que reinará España y Portugal desde 1598 hasta su muerte en 1621. (Hace 448 años) 1126: Nace en Córdoba, España, el que será filósofo, matemático, astronómo y médico andalusí, Averroes, uno de los más importantes filósofos árabes y el que más influencia tendrá en la filosofía cristiana. Traducirá y divulgará las obras del filósofo griego Aristóteles, comentando alguna de ellas y las de Platón. Muchas de sus obras se perderán por la censura ya que su ideal será que la razón prime sobre la religión. (Hace 900 años) 216: Nace en Mardinu (Babilonia) Manes, reformador religioso y fundador del maniqueísmo, según el cual existen dos principios, el bien y el mal en constante lucha y oposición. (Hace 1810 años) 1986: Fallece en París, Simone de Beauvoir, mujer memorable y una de las figuras intelectuales francesas más importantes y comprometidas de mediados del siglo XX como novelista, filósofa existencialista y feminista. (Hace 40 años) 1925: Muere en Londres, Reino Unido, John Singer Sargent, pintor americano nacido en Florencia en el seno de una adinerada familia norteamericana. Durante la estancia italiana de su familia se formó en la Academia de Florencia, yendo posteriormente a París para completar su aprendizaje donde acudió al taller de Emile Auguste Carolus Durán, entrando en contacto con los impresionistas, mostrando especial interés por Manet. En 1884 se estableció en Londres donde se especializó en el retrato, fijándose en la pintura de Velázquez, lo que tuvo consecuencias inmediatas y duraderas en toda su obra. Logró ser el retratista con más éxito de su época y pintor de gran talento en la representación de paisajes y acuarela, por lo que sus obras gozaron de gran prestigio entre la aristocracia y la alta burguesía europea y norteamericana. Su fama le llevó a realizar importantes ciclos decorativos en Estados Unidos. (Hace 101 años) 1865: Abraham Lincoln es asesinado en el teatro Ford de Washington. El asesino, el actor y fanático sudista John Wilkes Booth, dispara al presidente un tiro en la nuca, grita "Sic semper tyrannis (Así siempre a los tiranos)", salta al escenario, corre hacia la salida trasera y huye a caballo. Más tarde será apresado y él y sus tres cómplices, tras ser juzgados, morirán en la horca. (Hace 161 años) 1759: Fallece en Londres (Reino Unido), el prolífico compositor inglés de origen alemán, George Friedrich Haendel, figura destacada de la música del barroco tardío. A su muerte Haendel deja una amplia y abundante creación con más de 600 obras dividida en dos bloques: música vocal y música instrumental, que a su vez se subdividen en 7 grandes grupos. La música vocal cuenta con dramática, oratorios, profana y religiosa. La instrumental se divide en de orquesta, de cámara y para clave. (Hace 267 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Averroes en 1126, ya que su influencia en la filosofía cristiana y su labor de traducción y divulgación de las obras de Aristóteles marcaron un hito en la historia del pensamiento occidental, promoviendo la primacía de la razón sobre la religión.