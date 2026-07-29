Mezclar detergente con bicarbonato de sodio y azúcar: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Las almohadas son esenciales para un buen descanso, pero con el paso del tiempo también acumulan sudor, restos de saliva, células muertas, grasa corporal y humedad. Esta combinación favorece la aparición de manchas amarillentas difíciles de eliminar y crea un ambiente propicio para la proliferación de bacterias y ácaros.

Si no se limpian con frecuencia, además de perder su aspecto original, pueden desprender malos olores y afectar la higiene del dormitorio. Para devolverles su color y mantenerlas en mejores condiciones, existe una mezcla casera elaborada con ingredientes de uso cotidiano que ayuda a eliminar las manchas más persistentes.

Mezclar bicarbonato con agua oxigenada y detergente líquido: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Grok

Cómo quitar las manchas amarillas de las almohadas

Aunque se utilicen fundas protectoras, las almohadas absorben diariamente la humedad y los aceites naturales de la piel. Con el tiempo, estos residuos penetran en las fibras y terminan formando el característico tono amarillento.

Según el centro médico Cleveland Clinic, los ácaros del polvo son organismos microscópicos que pueden desencadenar alergias y agravar problemas respiratorios como el asma. Por eso, mantener limpias las almohadas resulta fundamental para mejorar la higiene del lugar donde dormimos.

Una de las alternativas más utilizadas consiste en preparar una mezcla con agua oxigenada y bicarbonato de sodio. El agua oxigenada aporta propiedades desinfectantes, mientras que el bicarbonato ayuda a desprender la suciedad y las manchas gracias a su acción efervescente.

Ingredientes

½ taza de bicarbonato de sodio.

1 taza de agua oxigenada.

1 cucharada de detergente líquido para ropa.

Agua tibia.

Preparación del limpiador casero con detergente, agua oxigenada y bicarbonato

A continuación, el paso a paso.

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Extiende la preparación sobre las manchas amarillas de la almohada. Deja actuar durante algunos minutos para que penetre en las fibras. Lava la almohada siguiendo las indicaciones del fabricante. Enjuágala bien para eliminar cualquier resto del producto. Déjala secar completamente al aire libre o utiliza una secadora si el material lo permite.

Con este sencillo procedimiento es posible recuperar el aspecto de las almohadas y contribuir a mantener un ambiente más limpio e higiénico en el dormitorio.