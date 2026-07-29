Quitar el símbolo H+ de tu celular: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan.

Ver el símbolo H+ en la parte superior de la pantalla del celular suele generar preocupación entre muchos usuarios. Sin embargo, no se trata de una falla del dispositivo ni de la tarjeta SIM, sino de un indicador que muestra el tipo de red móvil a la que está conectado el teléfono en ese momento.

Cuando aparece este ícono, significa que el equipo está utilizando la tecnología HSPA+, una evolución de las redes 3G que entra en funcionamiento cuando no hay cobertura suficiente de 4G LTE o 5G o cuando la red de mayor velocidad se encuentra saturada o en tareas de mantenimiento.

Qué significa el símbolo H+ y por qué aparece en el celular

El símbolo H+ corresponde a HSPA+ (High Speed Packet Access Plus), una tecnología conocida también como 3.5G o 3.75G. Android la identifica oficialmente como NETWORK_TYPE_HSPAP, mientras que fabricantes como Samsung explican que se trata de un comportamiento completamente normal del teléfono.

El celular cambia automáticamente a esta red cuando detecta que la señal de 4G o 5G no es suficiente para mantener una conexión estable. Esto puede ocurrir en zonas con poca cobertura, dentro de edificios, durante eventos masivos o cuando el operador realiza trabajos sobre su infraestructura.

El truco que recomiendan para volver a conectarse a 4G o 5G

Aunque muchas personas hablan de “quitar el símbolo H+”, no existe una opción para eliminarlo de forma permanente, ya que el teléfono lo muestra según la red disponible en cada lugar.

Lo que sí recomiendan fabricantes y operadores es forzar una nueva búsqueda de señal mediante un procedimiento muy sencillo:

Activar el Modo Avión durante unos 10 segundos.

Desactivarlo nuevamente.

Esperar a que el teléfono vuelva a conectarse a la red móvil.

ChatGPT

Este proceso obliga al módem del dispositivo a buscar nuevamente la mejor red disponible, por lo que, si existe cobertura suficiente, es habitual que vuelva a conectarse a 4G LTE o 5G.

Si el problema persiste, otra recomendación habitual es acercarse a una ventana o salir al exterior, ya que las paredes y estructuras de algunos edificios pueden dificultar la recepción de la señal.

Qué velocidad ofrece H+ frente a 4G y 5G

La tecnología H+ sigue siendo útil para muchas tareas cotidianas, aunque resulta más lenta que las redes actuales.

Estas son las velocidades aproximadas de cada tecnología:

2G / EDGE: menos de 0,5 Mbps , suficiente para mensajes de texto y funciones muy básicas.

H (HSPA): hasta 14 Mbps teóricos.

H+ (HSPA+): hasta 21 Mbps , o 42 Mbps en algunas versiones de doble canal. En condiciones reales suele ofrecer entre 4 y 10 Mbps .

4G LTE: habitualmente entre 20 y 100 Mbps .

5G: desde 100 Mbps y, en condiciones ideales, puede superar 1 Gbps.

Qué se puede hacer con la red H+

Aunque la experiencia no es tan rápida como con 4G o 5G, la red H+ permite utilizar el celular para la mayoría de las actividades básicas.

Entre ellas se encuentran:

Enviar y recibir mensajes.

Navegar por Internet.

Consultar el correo electrónico.

Utilizar redes sociales.

En cambio, puede presentar limitaciones para videollamadas en alta calidad, streaming en alta definición o videojuegos en línea, ya que ofrece menor velocidad y mayor latencia que las redes más modernas.