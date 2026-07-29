En esta noticia ¿Quién es José Luis Elechiguerra?

BBVA México anunció una renovación en su alta dirección con la salida de Eduardo Osuna de la dirección general para asumir la presidencia del Consejo de Administración, mientras que José Luis Elechiguerra tomará las riendas de la operación del banco en el país.

Los cambios forman parte de una nueva etapa de transformación del Grupo BBVA, tanto a nivel global como en México, informó la institución en un comunicado.

Como parte de la reestructura, Jaime Serra Puche dejará la presidencia del Consejo de Administración tras 19 años como consejero y ocho años al frente de ese órgano, al cumplir 75 años de edad.

En su lugar, BBVA propondrá al Consejo de Administración el nombramiento de Eduardo Osuna como nuevo presidente. El directivo ingresó al grupo en 1994 y desde 2015 se desempeñó como vicepresidente y director general de BBVA México.

Desde su nueva posición, Osuna continuará participando en la definición de la estrategia del banco en el país, el gobierno corporativo de sus filiales, las relaciones institucionales y la atención de clientes mayoristas desde una función no ejecutiva.

“En BBVA somos y seguiremos siendo el principal aliado financiero de México. BBVA México aspira no sólo a seguir consolidándose como el mejor banco del país, sino que busca ser un actor clave en el desarrollo nacional, impulsando el crecimiento económico para lograr un México más próspero, inclusivo y sostenible”, afirmó Osuna.

Elechiguerra asumirá como Country Manager de BBVA México y el grupo financiero propondrá a los órganos sociales su designación como director general y vicepresidente del Consejo de Administración.

¿Quién es José Luis Elechiguerra?

Elechiguerra es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría y un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin.

Su trayectoria en BBVA comenzó en 2008 y ha ocupado cargos relacionados con la estrategia del negocio hipotecario, la transformación del negocio, la ingeniería, el gobierno de datos, soluciones para clientes, así como la administración global de riesgos.

Antes de este nombramiento se desempeñaba como Head of Global Risk Management del Grupo BBVA.

“Asumo la responsabilidad de liderar BBVA México con enorme orgullo y con plena conciencia de lo que el banco representa para millones de clientes, para nuestros colaboradores y para el Grupo BBVA. Mi compromiso es construir sobre el extraordinario trabajo realizado hasta ahora, seguir innovando para ofrecer el mejor servicio y contribuir, junto con nuestros clientes, al desarrollo de México”, señaló Elechiguerra.

BBVA destacó que durante la gestión de Jaime Serra y Eduardo Osuna el banco consolidó su posición de liderazgo en el sistema financiero mexicano y aseguró que la experiencia internacional de Elechiguerra permitirá dar continuidad a la estrategia de crecimiento y acelerar la transformación de la institución.