Oficial | Termina el plazo para inscribirse al Servicio Militar Obligatorio: advierten calificación de “remiso” y bloqueo de estos trámites

El Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación establecida por la Constitución Política de México para los ciudadanos. Como parte del calendario 2026, durante agosto comenzará una nueva etapa del proceso para los jóvenes que fueron convocados tras el alistamiento.

Este año, además, el SMN incorpora modificaciones importantes en su esquema de capacitación. Mientras continúa el periodo de registro para quienes deben realizar el trámite, las autoridades recuerdan la importancia de conocer las fechas clave y el nuevo modelo de adiestramiento, que ahora se desarrollará por etapas.

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Fechas para realizar el trámite de la cartilla militar

Quienes forman parte de la generación convocada para realizar el Servicio Militar Nacional deben tener en cuenta que el periodo de alistamiento inició el 2 de enero y permanecerá abierto hasta el 15 de octubre. Dicho trámite debe realizarse de manera presencial en la Junta Municipal o de Alcaldía de Reclutamiento que corresponda al domicilio del interesado.

No completar el registro dentro del plazo establecido puede generar consecuencias administrativas o las sanciones previstas por la normativa.

Además, está previsto que en noviembre de 2026 se lleve a cabo el sorteo del SMN, mediante el tradicional sistema de bolas de colores, con el que se determinará quiénes deberán asistir a las jornadas de adiestramiento organizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Una vez concluido el proceso y obtenida la Cartilla Militar liberada, este documento puede utilizarse como identificación oficial y, en determinados casos, ser un requisito para acceder a empleos en la administración pública o para realizar trámites en algunas instituciones educativas.

El llamado a cumplir con el Servicio Militar en México

Durante agosto, el Servicio Militar Nacional se encuentra en la etapa de alistamiento, un proceso que comenzó el 2 de enero y concluirá el 15 de octubre. En este periodo, las personas obligadas o interesadas en participar deben presentarse en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que les corresponda para realizar su registro.

El alistamiento está dirigido a:

Clase 2008: jóvenes mexicanos que cumplen 18 años durante 2026 .

Remisos: hombres que no tramitaron su cartilla militar al alcanzar la mayoría de edad en años anteriores.

Mujeres voluntarias: mayores de 18 años que deseen incorporarse de manera voluntaria a los programas de adiestramiento.

Es importante tener presente que, aunque el registro se realiza durante este año, el servicio activo comenzará oficialmente el 1 de enero del año siguiente para quienes resulten convocados a cumplir con el adiestramiento.

Documentación para el trámite de la Cartilla Militar

Para obtenerla, es necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de estudios.

Cuatro fotografías recientes (no digitales), tamaño 35 x 45 mm, de frente, con fondo blanco, en color o blanco y negro, sin retoques.

Además, las fotografías deben cumplir con requisitos específicos:

Hombres: cabello con corte tipo casquete corto, sin barba ni patillas y, en caso de usar bigote, este debe estar recortado hasta la comisura de los labios.

Mujeres: cabello completamente recogido, sin flequillo y sin maquillaje.

Si el solicitante realiza el trámite en un municipio distinto al de su nacimiento, también deberá presentar una constancia de no registro expedida por las autoridades de su lugar de origen.

Por último, es importante destacar que la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional no tiene costo y el trámite debe realizarlo personalmente el interesado, ya que durante el proceso se registran las huellas dactilares.