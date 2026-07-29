En esta noticia Future Fresh: la apuesta de Wendy’s por la experiencia digital

Wendy’s aumenta su apuesta por el mercado mexicano con un nuevo concepto de restaurantes diseñado para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer su crecimiento en el país. Por ello, anunció que está próxima a inaugurar sus primeras sucursales con el formato Future Fresh en Guadalajara y Ciudad de México.

De acuerdo con un comunicado, la estrategia de la cadena de hamburguesas consiste en diferenciarse de la competencia a través de restaurantes con imagen renovada, herramientas digitales para agilizar el servicio y una mayor integración tecnológica.

El primer restaurante bajo este formato abrió este mes en San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, mientras que la segunda unidad iniciará operaciones el 4 de agosto sobre Paseo de la Reforma, uno de los principales corredores comerciales de la Ciudad de México.

“Seguimos fortaleciendo el reconocimiento de la marca, llegando a nuevos consumidores y creando importantes oportunidades de crecimiento junto con socios franquiciados excepcionales”, dijo Carlos Ribas, vicepresidente sénior y director general para América Latina y el Caribe de The Wendy’s Company.

El ejecutivo explicó que México es uno de los mercados más “emocionantes” para la empresa, al tiempo que el concepto Future Fresh permitirá ofrecer una experiencia “inequívocamente Wendy’s”.

Future Fresh: la apuesta de Wendy’s por la experiencia digital

De acuerdo con información de Wendy’s, el diseño Future Fresh combina una arquitectura más moderna con pantallas digitales, quioscos de autoservicio y distribuciones que buscan agilizar la atención al consumidor, además de reforzar la identidad visual de la marca con el predominio del color azul, un elemento que ayudará a diferenciarse de la competencia.

Este anuncio forma parte de un plan que contempla la apertura de 60 restaurantes en México, mismo que anunció en marzo pasado. Del total, AJ Group impulsará la apertura de 50 nuevas unidades en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. En tanto que WS Pacific desarrollará 12 restaurantes adicionales en Sinaloa y Durango. Actualmente, Wendy’s suma 44 restaurantes distribuidos en la República Mexicana.

De acuerdo con la última llamada de resultados de la empresa, el formato Future Fresh dará impulso a las ventas de la empresa, mismas que se vieron afectadas en sus unidades por un menor consumo de los usuarios.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Wendy’s reportó un incremento de 3.3% en los ingresos, mismos que se vieron incentivados principalmente por un incremento de las cuotas de franquicia relacionadas con el programa de optimización del sistema, según detallaron en el reporte financiero.

En tanto que la empresa mostró un beneficio por acción de u$s 0.12, superando la previsión de u$s 0.10 de los analistas.