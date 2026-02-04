MEX3331. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 28/01/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbaum afirmó que la ayuda humanitaria a Cuba "continúa" porque es una "decisión soberana" del país y una muestra de su "solidaridad", en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña. EFE/ José Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Reforma Electoral quedará lista la próxima semana. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria confirmó que el objetivo es tener el documento preparado en los próximos días.

Sheinbaum precisó que la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión será en febrero. “Lo que sí es seguro es que es en febrero cuando se presente la iniciativa”, señaló la Presidenta al ser cuestionada sobre los tiempos de la reforma.

Cuáles son los cuerdos con partidos aliados

Al ser interrogada sobre la existencia de un consenso con los partidos aliados, incluido el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la mandataria respondió que “sí hay acuerdo”, confirmando el respaldo de las fuerzas políticas que acompañan al gobierno.

Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma electoral estará lista esta semana.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que la ruta de aprobación de la reforma deberá ser definida por el propio Congreso de la Unión. La Presidenta explicó que el objetivo del Ejecutivo es enviar la iniciativa y que serán los legisladores quienes determinen los tiempos para su aprobación.

Qué propone la reforma electoral de Sheinbaum

Respecto al contenido de la propuesta, la Presidenta insistió en que la reducción y fiscalización de los recursos será uno de los ejes centrales de la reforma. Este planteamiento ha sido una constante en el discurso del gobierno sobre el tema electoral.

Sheinbaum rechazó que la disminución de recursos para las elecciones pueda incrementar los incentivos para la participación del dinero del crimen organizado. La mandataria descartó esta posibilidad al abordar las críticas que ha generado la propuesta de recorte presupuestal.

La reforma busca transformar el sistema electoral mexicano con énfasis en el uso eficiente de los recursos públicos. El gobierno federal mantiene su apuesta por una reducción significativa del gasto en procesos electorales .

Con la presentación prevista para febrero, el Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad de analizar y dictaminar la iniciativa. Los tiempos legislativos quedarán en manos de las comisiones correspondientes y del pleno de ambas cámaras.