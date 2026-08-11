El mercado mexicano de vehículos pesados presenta un contraste, pues si bien alcanzó su peor nivel desde la pandemia, los datos de julio parecen dar muestras de cierta recuperación.

La industria de autobuses, camiones y tractocamiones enfrenta su peor año desde la pandemia, pues tanto la producción como las exportaciones acumuladas en los primeros 7 meses del año presentan su resultado más bajo desde el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con los datos presentados por el Inegi, entre enero y julio de 2026, la producción de camiones, tractocamiones y autobuses alcanzó 86,551 unidades, lo que significó una caída de 6.12%, mientras que en el apartado de exportaciones, la cifra alcanzó 71,377 unidades, una baja de 6.1% en la comparación anual.

El mercado mexicano de vehículos pesados presenta un contraste, pues si bien alcanzó su peor nivel desde la pandemia, los datos de julio parecen dar muestras de cierta recuperación.

De acuerdo con Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la producción y exportación avanzaron frente al mismo mes del año pasado.

Los datos del organismo señalan que la producción de vehículos pesados en el séptimo mes del año alcanzó 14,675 unidades, lo que significó un fuerte repunte de 51.8%, lo que significó el tercer mes con crecimiento anual de los últimos 14 meses.

En términos de exportación, el sector registró el envío de 13,117 unidades al extranjero, lo que significó un alza de 66.7% anual.

Si bien las dos cifras presentan un fuerte incremento en relación con el año anterior, se mantienen por debajo de los datos de 2024, de acuerdo con los datos del mismo organismo.

La depresión en el sector de camiones y tractocamiones responde a una alta dependencia del mercado estadounidense para la exportación, pues el país de las barras y las estrellas recibe prácticamente 93% de las exportaciones del país, mientras que Canadá es destino de apenas 4.68% del total y Colombia ocupa el tercer lugar con 1.86%.

Desde el 1 de noviembre del año pasado, la administración del presidente Donald Trump implementa un arancel de 25% a los camiones y tractocamiones provenientes de México, mientras que los autobuses pagan una tarifa de 10%.

Kenworth e International arrastran al mercado

En el acumulado enero-julio de este año, dos de las tres marcas más grandes del país fueron las que registraron las caídas más significativas en la producción afectando al resto del mercado nacional.

De acuerdo con los datos del Inegi, la peor entre las empresas afiliadas a la ANPACT correspondió al tercer productor más grande del país. Kenworth armó 6,218 unidades en el periodo de referencia, lo que significó una caída de 35.1%, mientras que International, la segunda armadora de camiones más grande del país, mostró una baja de 8.1%, al pasar de 24,396 a 22,414 unidades en el periodo de referencia.

Freightliner, la marca con mayor producción en México, apenas logró crecer 0.4% en el periodo de referencia, mientras que Mercedes-Benz tuvo una baja de 46%, aunque su participación en el mercado mexicano es baja comparada con las tres compañías más grandes.

Camiones chocolate pegan a ventas internas

Otro problema que enfrenta el sector es el alto volumen de importación de camiones usados desde Estados Unidos.

Los datos de la ANPACT señalan que de cada 100 unidades que se venden en México 53 son importadas del otro lado de la frontera norte.

En este sentido, Osorio comentó en conferencia de prensa que este factor sigue presionando al mercado interno, tanto en precios como en la cadena productiva nacional, por lo que mantienen una conversación permanente con la Secretaría de Hacienda para atender este problema.