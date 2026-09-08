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El Gobierno de México reforzará el sistema de alerta celular para que la población reciba directamente en sus teléfonos avisos sobre fenómenos naturales y otras situaciones de riesgo. La medida comenzará a implementarse durante el último trimestre de 2026, una vez que las compañías de telefonía realicen las adaptaciones técnicas necesarias.

El nuevo modo permitirá a las autoridades enviar mensajes que aparecerán inmediatamente como una ventana emergente en la pantalla del teléfono móvil. Al leer el boletín 036/2026, la recepción no dependerá de si el usuario tiene una conexión estable a internet y, por motivos de seguridad, las notificaciones no se pueden desactivar.

Así es como funcionará el nuevo sistema de alertas en los teléfonos móviles.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la normativa para ampliar el sistema que actualmente opera con la Alerta Máxima de Terremoto . Esta alerta mantendrá su función y sonido característicos, pero ahora incorporará un modo específico para otros fenómenos naturales.

Entre los eventos que podrían generar estas alertas se incluyen huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y avalanchas , mientras que las Alertas de Protección Civil le permitirán informar sobre condiciones meteorológicas y ambientales que puedan representar algún riesgo.

“Además de la alerta máxima por terremoto, los dispositivos móviles recibirán una alerta para otros fenómenos naturales, con un sonido distintivo”.

Claudia Sheinbaum Gobierno de México

A continuación se enumeran las principales características del sistema:

Los mensajes se enviarán directamente a los dispositivos móviles .

No será necesario tener saldo para recibirlos.

La recepción pronto requerirá conexión a internet .

Las notificaciones aparecerán inmediatamente en una ventana emergente.

Las alertas tendrán un sonido diferente al de la alerta sísmica .

Los usuarios no pueden desactivar estas notificaciones.

¿Qué información puede enviar el Gobierno?

El nuevo mecanismo no se limitará a las emergencias que se produzcan con sistemas de alerta. Protección Civil también podrá utilizarlo para enviar información relativa a posibles impactos, recomendaciones y medidas que la población debería adoptar antes, durante o después de un fenómeno natural.

El Gobierno indica que las advertencias pueden servir para facilitar acciones como la prevención, la evacuación y la atención a las personas, permitiendo también el seguimiento de las indicaciones una vez pasada la emergencia.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil podrá enviar mensajes a la población para informarles sobre posibles impactos o recomendaciones ante fenómenos naturales”.

En otros casos se contemplará la posibilidad de emitir notificaciones de protección civil :

Lluvias severas.

Frentes fríos extremos.

Olas de calor.

Mala calidad del aire.

Huracanes.

Inundaciones.

Incendios.

Actividad volcánica.

Deseclava.

Otras contingencias ambientales o fenómenos naturales.

Se prevé que la implementación tecnológica se produzca en el último trimestre de 2026. El documento oficial especifica que esto ocurrirá una vez que los operadores de telefonía móvil hayan completado las modificaciones técnicas necesarias en sus sistemas.

El mensaje no implica que el Gobierno vaya a tener acceso al contenido, las llamadas, las fotografías o las aplicaciones del teléfono . Se trata de un sistema de alerta que permitirá a las autoridades enviar notificaciones de emergencia directamente a los dispositivos, tanto en línea como a través de internet.