Se esperan lluvias fuertes en las próximas 24 horas: prevén tormentas y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronostica un jueves 17 de septiembre con lluvias muy fuertes a intensas en distintas regiones de México. Los mayores acumulados, de 75 a 150 milímetros, se esperan en sectores de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El organismo también señala que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, estas condiciones podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Para el jueves, el SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en sectores de Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en zonas de Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Campeche. En Sinaloa, Durango, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Viento fuerte y cambio en las temperaturas

El pronóstico oficial contempla viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec. También se prevén rachas de 40 a 60 km/h en sectores de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato.

SMN

Al mismo tiempo, el ingreso de una masa de aire frío sobre el golfo de México favorecerá un refrescamiento de las temperaturas en el norte, oriente y centro del país. En contraste, el SMN mantiene temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit.

Para la madrugada del viernes 18, el organismo prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.