El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) amplió su esquema de créditos personales e incorporó la opción para la adquisición de autos y motos, que permite a los trabajadores financiar su compra y pagarla hasta en 72 meses.

Con una tasa de interés del 14%, este préstamo del ISSSTE está disponible para empleados con más de seis meses de antigüedad y ofrece montos de hasta $184,880.50 para motos y $158,469.60 para autos, dependiendo del salario básico y la antigüedad del solicitante.

¿Quiénes pueden solicitar los nuevos préstamos?

Los créditos están dirigidos a los trabajadores y pensionados del ISSSTE que cuenten con una antigüedad mínima de seis meses bajo el régimen de seguridad social del Instituto.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos y presentar los formatos correspondientes en la oficina virtual del ISSSTE.

Autos: hasta 6 meses de sueldo básico, con plazo máximo de 72 quincenas.

Motos: hasta 7 meses de sueldo básico, con plazo máximo de 48 quincenas.

Antigüedad requerida: de 6 meses a más de 10 años.

Otras modalidades de préstamo disponibles

Por otra parte, de la opción para adquirir vehículos, el ISSSTE mantiene sus esquemas de créditos personales ordinarios, especiales, conmemorativos y para damnificados.

Los montos y tasas varían entre el 9% y el 14% de interés, según el tipo de préstamo y la antigüedad del trabajador.

Ordinarios y Turismo Social: tasa del 9%, con plazos de hasta 48 quincenas.

Especiales: tasa del 12%, con montos de hasta $158,469.60.

Damnificados: tasa preferencial del 9%, con plazo de hasta 120 quincenas.

Si te interesa adquirir un crédito para compra de moto o auto y cumples con los requisitos mínimo, puedes ir al sitio oficial del ISSSTE y allí consultar las condiciones personalizas para ti.