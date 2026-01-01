La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comenzaron el 2026 con un anuncio importante para todos los tarjetahabientes y usuarios bancarios. Las autoridades recordaron que en el Calendario Bancario, este jueves 1 de enero, por celebración del Año Nuevo, los bancos y entidades financieras estarán cerradas.

El Calendario Bancario marcó para este 2026 un total de 13 días con las puertas cerradas en bancos y entidades financieras adheridas a la CNBV. A continuación te compartimos día a día los cierres de sucursales bancarias.

Enero, jueves 1: Año Nuevo

Febrero, lunes 2: En conmemoración del 5 de febrero

Marzo, lunes 16: En conmemoración del 21 de marzo

Abril, jueves 2 y Viernes 3: Semana Santa

Mayo, viernes 1: Día Internacional del Trabajo

Septiembre, miércoles 16: Día de la Independencia

Noviembre, lunes 2: Día de muertos

Lunes 16: Conmemoración del 20 de noviembre

Diciembre, viernes 12: Día del Empleado Bancario y viernes 25: Navidad

El próximo jueves 1 de enero es día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



☑️ Toma precauciones y prevé tus operaciones. #AñoNuevo2026 #CalendarioCNBV 🗓️ https://t.co/cqdCYijHMd pic.twitter.com/vpL9Zfc8D3 — CNBV (@cnbvmx) December 29, 2025

¿Qué entidades financieras deben cerrar y quiénes quedan exceptuados?

De acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 10 de diciembre de 2025, la CNBV dejó en claro que el cierre no aplica únicamente a los bancos tradicionales.

En el documento se establece que “las instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades financieras populares, uniones de crédito y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones” en los días señalados para 2026.

No obstante, el mismo acuerdo aclara excepciones importantes. La autoridad señala que “los almacenes generales de depósito y casas de cambio podrán abrir sus puertas y operar todos los días del año 2026”, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes, lo que significa que no todo el sistema financiero se paraliza durante los días inhábiles bancarios.

Tarjetahabientes.

¿Habrá servicios disponibles pese al cierre de sucursales?

Aunque las sucursales bancarias permanezcan cerradas en los días establecidos en el Calendario Bancario, la CNBV precisó que los usuarios no quedarán totalmente incomunicados de los servicios financieros.

En ese sentido, el documento indica que “las entidades financieras podrán celebrar con su clientela, en forma ininterrumpida, aquellas operaciones y servicios que por sus características no puedan ser suspendidos”.

Entre estos servicios se encuentran las transacciones con tarjetas de débito y crédito, así como la operación de cajeros automáticos y plataformas digitales.

Por otro lado, la CNBV subraya que los bancos deberán “prever los mecanismos de operación mínimos que eviten trastornos al sistema de pagos del país”, garantizando así que los clientes puedan seguir realizando operaciones básicas aun cuando las sucursales estén cerradas.