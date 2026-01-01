El funcionamiento en 2026 contempla horarios coordinados con vuelos, venta de boletos centralizada y orientación permanente al pasajero, reforzando la idea de un sistema intermodal moderno y accesible.

El Tren Maya entra en una nueva etapa en 2026 con la operación plena de rutas y estaciones estratégicas que enlazan directamente con aeropuertos internacionales del sureste mexicano, redefiniendo la movilidad regional.

Con esta integración, el proyecto del Gobierno de Sheinbaum apunta a facilitar el arribo de turistas y viajeros de negocios, permitiendo que “tu aventura continúe sobre rieles” desde el momento del aterrizaje, con traslados rápidos, seguros y cómodos.

Conectividad aérea y ferroviaria: el Tren Maya más cerca

La red de estaciones conectadas con aeropuertos permitirá reducir tiempos de traslado y mejorar la experiencia del usuario. Según la información oficial, el sistema está pensado para que “viajar por el sureste nunca había sido tan fácil”.

El enfoque busca integrar cultura, naturaleza y zonas arqueológicas a la experiencia de viaje: “Descubre rutas, cultura, naturaleza y zonas arqueológicas desde que aterrizas”, destaca la comunicación del proyecto.

“Viajar por el sureste nunca había sido tan fácil. El Tren Maya conecta varias estaciones con aeropuertos clave , creando una experiencia de traslado rápido seguro y cómodo para todos los viajeros. Si vienes de vacaciones por trabajo o solo de paso tu aventura continúa sobre rieles”, señalaron las autoridades de Tren Maya.

Estaciones del Tren Maya con conexión a aeropuertos:

Estación Chetumal : conecta con el Aeropuerto Internacional de Chetumal, facilitando traslados ágiles.

Estación Tulum Aeropuerto : enlace directo al Aeropuerto Internacional de Tulum, ideal para viajeros eco-conscientes.

Estación Cancún : integrada al Aeropuerto Internacional de Cancún, con conexión a destinos icónicos.

Estación Chichén Itzá : cercana al aeropuerto, con llegada rápida a una de las zonas arqueológicas más importantes.

Estación Mérida Teya : ofrece un traslado fluido desde el aeropuerto hacia la capital yucateca y su entorno cultural.

Estación San Francisco de Campeche : conecta con el aeropuerto e integra el Tren Ligero para recorrer la ciudad amurallada.

Estación Palenque: abre la puerta a una conexión directa con historia y naturaleza desde su aeropuerto internacional.

Operación y atención al viajero del Tren Maya en 2026

El funcionamiento en 2026 contempla horarios coordinados con vuelos, venta de boletos centralizada y orientación permanente al pasajero, reforzando la idea de un sistema intermodal moderno y accesible.

info@ventaboletostrenmaya.com.mx

5597711000

“Nuestro equipo está para atenderte y darte toda la información sobre horarios, rutas y boletos”, señala la comunicación oficial, subrayando que el Tren Maya se consolida como una opción clave tanto “si venís de vacaciones, por trabajo o solo de paso”.