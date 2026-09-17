Pía Nieto, experta en trucos: “Una goma de borrar te puede salvar tus zapatos de charol favoritos”

Las fiestas y las celebraciones especiales suelen dejar tras de sí un rastro de ropa y complementos delicados que exigen un mantenimiento riguroso para perdurar en el tiempo. Entre el calzado preferido para estas citas destacan los zapatos de charol y de terciopelo, piezas tan elegantes como propensas al desgaste.

Para abordar esta problemática, la reconocida experta en orden y limpieza Pía Nieto, más conocida en redes sociales como Pía Organiza, ha compartido valiosos consejos de conservación. A través de trucos caseros tan sencillos como efectivos, es posible descubrir cómo devolverle la vida a tus complementos favoritos sin dañarlos.

Pía Nieto, experta en trucos: “Una goma de borrar te puede salvar tus zapatos de charol favoritos” Instagram - @piaorganiza

¿Cómo quitar las rozaduras y marcas en los zapatos de charol?

Según detalla Pía Nieto, los zapatos de charol son muy preciados, pero delicados frente a roces o arañazos. Para una limpieza diaria, basta con retirar el polvo con una bayeta en seco.

Sin embargo, ante marcas o rayas antiestéticas, la experta propone un truco infalible: utilizar una simple goma blanca de borrar de toda la vida escolar. Según la especialista, este elemento elimina las rozaduras si se aplica “sin prisas y sin insistir demasiado”.

¿Qué productos usar para una limpieza profunda y devolver el brillo?

Conforme explica la autora del Manual para organizar tu casa, una vez superada la limpieza superficial, se requiere un tratamiento más avanzado para recuperar el aspecto original del charol.

En este sentido, aconseja usar un poco de leche para devolver el brillo característico, o bien emplear una mezcla suave de agua con limpiacristales o agua con vinagre.

La clave fundamental dictada por la experta es aplicarlos siempre en poca cantidad y evitar a toda costa empapar el material.

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¿Cómo se deben limpiar y cuidar los zapatos de terciopelo?

Además del charol, el terciopelo es otro de los grandes protagonistas en eventos festivos, requiriendo precaución especial. De acuerdo con las recomendaciones de Pía, el mantenimiento consiste en cepillar con suavidad y siempre siguiendo la dirección del pelo para eliminar partículas de polvo.

Para una limpieza más profunda, sugiere utilizar un trapo humedecido con vinagre, frotando delicadamente. Adicionalmente, aconseja limpiar la suela con agua y vinagre para retirar la suciedad acumulada sin comprometer la estructura del calzado.

¿Cuáles son los errores que acortan la vida de tus zapatos favoritos?

Para cerrar sus recomendaciones de conservación, la organizadora profesional advierte sobre prácticas cotidianas nocivas. Según la experta, existen pequeños gestos inconscientes que reducen drásticamente la durabilidad del calzado. Entre los errores más comunes que se deben evitar figuran: