En esta noticia Misión de implantación

Genomma Lab, comercializadora de medicamentos y productos para el cuidado personal, anunció que Rodrigo Herrera, fundador y presidente del Consejo de Administración, asumirá la dirección general interina a partir del 1 de enero de 2027, sin dejar la presidencia del Consejo.

El objetivo de Herrera será implementar un nuevo modelo operativo apoyado en inteligencia artificial (IA) y fortalecer los sistemas y procesos de la compañía, de acuerdo con un comunicado enviado a inversionistas.

Herrera, conocido también por su participación en el reality de emprendedores Shark Tank, regresará a la operación de Genomma Lab con un mandato previsto de entre 12 y 18 meses. Durante ese periodo, deberá completar la implementación del nuevo modelo operativo, mientras el Consejo de Administración busca a quien ocupará de manera permanente la dirección general.

“Regreso como director general por un periodo definido para llevar este cambio a toda la Compañía y entregar una organización más sólida, con sistemas y procesos más robustos y duraderos, preparada para su próximo líder”, señaló Herrera.

El cambio se produce mientras Juan Marco Sparvieri continuará al frente de la compañía durante el tercer trimestre de 2026 y permanecerá involucrado en el proceso de transición hasta el 31 de diciembre. El Consejo de Administración agradeció su liderazgo y contribución a Genomma Lab.

Misión de implantación

Herrera dejó la dirección general de Genomma Lab en 2015, cuando la compañía separó ese cargo de la presidencia del Consejo y nombró a Máximo Juda como director general. Desde entonces, se mantuvo como presidente del Consejo.

El regreso del empresario forma parte de una nueva etapa operativa centrada en la integración de inteligencia artificial en distintas áreas del negocio así como de disciplina financiera.

El nuevo modelo contempla que cada lanzamiento de producto parta de una misma idea creativa y sea ejecutado de manera coordinada a través de televisión, plataformas digitales y creadores de contenido para impulsar la demanda, respaldados por la disponibilidad del producto en los puntos de venta.

Por ello, Genomma Lab utilizará una plataforma de agentes de inteligencia artificial, que ya se encuentra en funcionamiento y fue desarrollada bajo el liderazgo directo de Herrera. Los agentes estarán integrados en los flujos de trabajo de marketing, ventas, suministro y finanzas, alrededor de cada marca y cliente.

“La inteligencia artificial cambia la velocidad con la que Genomma toma decisiones, lanza productos y ejecuta”, explicó Herrera.

El modelo fue probado con el lanzamiento de Suerox Mineral en un número limitado de puntos de venta. Los resultados serán presentados durante el Genomma Day, programado para el 3 de diciembre de 2026 en Nueva York.

Después de esta prueba, Genomma Lab prevé extender el modelo al resto de su portafolio y a los 18 países donde tiene operaciones. La empresa también contempla incorporar marcas, productos y tecnologías provenientes de potenciales alianzas estratégicas para desarrollar nuevos negocios más allá del crecimiento de su portafolio actual.

Por su parte, Joaquín Ley, consejero independiente de Genomma Lab, destacó el conocimiento de Herrera sobre los mercados, marcas, consumidores y modelo de negocio de la compañía como elementos para la siguiente etapa.