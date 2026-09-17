La empresa de pagos digitales, Visa, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial enfocado en el sector privado, se asociaron para desarrollar una iniciativa de riesgo compartido diseñada para ayudar a ampliar la inclusión financiera digital en mercados emergentes.

En un comunicado se detalló que, con este acuerdo, IFC compartirá el riesgo de liquidación de crédito de las transacciones de Visa asociadas a las instituciones financieras participantes. De esta forma, estas instituciones podrán conectar a más consumidores y pequeñas empresas subbancarizadas con los pagos digitales.

Se espera que la iniciativa cubra aproximadamente u$s 200 millones de dólares en riesgo compartido durante cinco años, con un enfoque inicial en 14 países de América Latina y el Caribe, y aproximadamente 50 instituciones financieras con calificaciones de riesgo por debajo del grado de inversión.

El objetivo de Visa y la IFC es empoderar a las instituciones financieras para que millones de personas y pequeñas empresas puedan ahorrar, gastar, acceder a créditos, crecer y participar plenamente en la economía formal.

“A través de esta alianza pionera con IFC, Visa ayudará a las instituciones financieras a ofrecer soluciones de pago seguras y confiables a más personas y pequeñas empresas en mercados emergentes. Juntos, podemos expandir la inclusión financiera y lograr que más comunidades participen y se beneficien de la economía global”, dijo Paul Fabara, líder global de riesgos y servicio al cliente de Visa.

“Al reducir los obstáculos que limitan la participación de las instituciones financieras, estamos facilitando que pequeñas empresas y emprendedores en mercados emergentes tengan un mayor acceso a soluciones de pagos digitales. Esto les permitirá llegar a nuevos clientes, hacer crecer sus operaciones y generar empleo. En definitiva, así es como la inclusión financiera impulsa el crecimiento sostenible y genera un impacto duradero”, dijo Mohamed Gouled, vicepresidente de productos y clientes de IFC en un comunicado.

Las empresas coincidieron que al ayudar a las instituciones financieras a acceder a la red global de Visa, a través de esta alianza, se impulsará una participación más amplia en los ecosistemas de pagos digitales en los mercados emergentes.

Asimismo, al ofrecer a los consumidores y empresas más formas de participar en la economía global.