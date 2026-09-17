Chefs expertos coinciden: “El puré de papas más cremoso no lleva más manteca, sino una técnica de pisado diferente”

Preparar puré de papas en casa y notar que, por más manteca que se le agregue, nunca se consigue esa textura suave y propia de un restaurante, es un problema muy común. Lejos de lo que muchos creen, el secreto de los grandes chefs internacionales no reside en saturar la receta con grasas, sino en modificar por completo la forma en que se procesa el tubérculo.

Expertos en cocina y referentes como el legendario cocinero francés Joël Robuchon coinciden en que el verdadero misterio detrás del puré perfecto radica en aplicar una técnica de pisado diferente y evitar errores comunes.

Chefs expertos coinciden: “El puré de papas más cremoso no lleva más manteca, sino una técnica de pisado diferente” Magnific

¿Por qué la manteca no es la única solución para lograr un puré cremoso?

Existe una creencia muy extendida en la cocina casera que asocia directamente la cantidad de manteca con la cremosidad. Sin embargo, agregar más grasas de forma desmedida no soluciona una mala consistencia. Los cocineros profesionales aseguran que el verdadero problema surge al manipular incorrectamente el alimento.

Depender exclusivamente de la manteca desequilibra los sabores y oculta el protagonismo natural de la papa. La clave no está en el exceso de ingredientes, sino en la física del proceso y en respetar la estructura del alimento tras la cocción.

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¿Cuál es la técnica de pisado correcta que recomiendan los chefs?

El verdadero punto de inflexión está en cómo se trituran las papas. A diferencia de utilizar licuadoras, procesadoras o pisadores de manera agresiva —métodos que rompen por completo los gránulos y liberan amilosa libre, convirtiendo la preparación en un engrudo pegajoso—, los expertos aconsejan utilizar un prensa papas o pasapurés manual.

Realizar movimientos delicados y verticales permite conservar una textura aireada, ligera y uniforme. Como bien demostró en su época el célebre chef francés Joël Robuchon, el uso de herramientas tradicionales evita que el almidón se arruine y destruya la consistencia sedosa.

¿Qué variedad de papa elegir y en qué momento trabajarla?

Otro factor fundamental que pocos toman en cuenta es la selección del ingrediente y la temperatura. Los cocineros recomiendan utilizar variedades de papas harinosas con un contenido medio o alto de almidón, ya que se deshacen con facilidad, aportando esponjosidad, a diferencia de las opciones cerosas que resultan densas.

Asimismo, un consejo vital respaldado por la experiencia culinaria es trabajar las papas mientras todavía están calientes. En este estado, absorben la manteca en pequeños cubos y la leche caliente de manera mucho más eficiente, logrando emulsionar los líquidos sin esfuerzo y garantizando un resultado digno de la alta cocina.