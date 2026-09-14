En esta noticia ¿Cuánto vale la industria del futbol mexicano?

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de futbol profesional en México, en un momento en que la Liga MX explora nuevas fuentes de financiamiento y una eventual salida al mercado bursátil.

La Autoridad Investigadora de la CNA informó este lunes que cuenta con indicios suficientes para iniciar el procedimiento, luego de analizar eventos recientes y dar seguimiento a noticias y llamados de aficionados relacionados con posibles conductas anticompetitivas.

El regulador busca determinar si existen conductas que impliquen un abuso de poder de mercado y que puedan estar afectando las condiciones de competencia en el futbol mexicano.

“El inicio de esta investigación no prejuzga sobre la existencia de una práctica monopólica ni sobre la responsabilidad de agente económico alguno”, señaló la CNA en un comunicado.

La autoridad llevará a cabo el procedimiento de investigación y, en caso de encontrar elementos suficientes, podría iniciar una etapa subsecuente para determinar responsabilidades.

Si se acredita una conducta anticompetitiva, el Pleno de la CNA podría imponer multas de hasta 10% de los ingresos anuales de los agentes económicos responsables, además de ordenar medidas para corregir o suprimir la práctica.

¿Cuánto vale la industria del futbol mexicano?

La investigación pone bajo la lupa a una industria de gran relevancia económica y de consumo en México. Según cifras citadas por la CNA, el país es el segundo del mundo con más aficionados al futbol y alrededor de 250,000 personas acuden a eventos relacionados con este deporte cada fin de semana.

La industria del futbol generó más de MXN $52,000 millones en 2024 y alrededor de 150,000 empleos al año, de acuerdo con información citada por el regulador.

La popularidad del deporte también quedó reflejada durante el Mundial de Futbol 2026, cuya final alcanzó una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas tan solo en México.

Liga MX busca capital en los mercados

La investigación de la CNA ocurre mientras los organismos que encabezan el futbol mexicano exploran mecanismos para obtener recursos y financiar su expansión.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y presidente de la Liga MX, dijo recientemente que el futbol mexicano planea acudir a los mercados de capitales y reveló que la organización recibió una valuación de u$s 13,000 millones.

“Los siguientes años del futbol van a ser años de crecimiento y vamos a necesitar mucha liquidez de los mercados, vamos a salir a los mercados, ya nos valuaron por US$13,000 millones y nos ofrecieron el 10% de eso”, dijo Arriola durante un evento en la Bolsa Institucional de Valores.

El directivo señaló que los recursos buscarían financiar la expansión del futbol mexicano y la eventual recompra de derechos de transmisión televisiva.

El interés por el sector también se extiende a inversionistas internacionales, incluido el fondo Apollo Global Management, que ha mostrado interés en oportunidades de inversión vinculadas con el deporte y otros sectores estratégicos en México.