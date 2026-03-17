En un giro que promete cambiar la vida de miles de trabajadores del Estado, el Gobierno de Claudia Sheinbaum decidió soltar el candado de los créditos hipotecarios impagables y, en los hechos, entregar las llaves liberadas de sus viviendas a quienes durante años vivieron atrapados en deudas interminables. La medida, anunciada por el director general del ISSSTE, Martí Batres, surge tras detectar casos en los que derechohabientes habían pagado mucho más que el monto original de sus créditos, sin lograr liquidarlos. Con esta decisión, el Gobierno de Claudia Sheinbaum no solo reconoce una deuda histórica con los trabajadores, sino que redefine el papel del FOVISSSTE, alejándolo de prácticas que lo asemejaban a la banca privada y regresándolo a su vocación social de garantizar vivienda digna. El primer gran cambio anunciado por el ISSSTE consiste en la eliminación de cargas financieras que se volvieron imposibles de cubrir. En palabras de Batres: “todas las deudas impagables las vamos a condonar”, una declaración que marca un antes y un después para quienes llevaban años pagando sin ver el final de su crédito. El ISSSTE reforzó este mensaje al señalar que la entrega de constancias de finiquito ya es una realidad para varios derechohabientes, destacando que se trata de casos en los que, “aun habiendo pagado sumas muy superiores al monto original, continuaban endeudados”, lo que evidencia el carácter injusto de estos esquemas. El segundo eje de la transformación anunciada por el ISSSTE y su director apunta a recuperar el sentido social del instituto. “Vamos a volver a construir vivienda en diversos lugares del país”, afirmó Batres, reconociendo que durante décadas el FOVISSSTE abandonó esta función para centrarse únicamente en otorgar créditos. “El FOVISSSTE se creó para darle vivienda a los trabajadores, las trabajadoras y hace 30 años FOVISSSTE dejó de construir viviendas y se dedicó a dar créditos y créditos como si fuera un banco privado”, remarcó Batres en su discurso. De acuerdo con el ISSSTE, esta estrategia busca fortalecer “el bienestar y el derecho a una vivienda digna de los mexicanos”, al tiempo que se impulsa una política más equitativa. Así, el Estado no solo cancela deudas, sino que también vuelve a poner los cimientos para un futuro más justo.