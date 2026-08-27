En agosto de 2026 se lleva adelante la entrega de tarjetas a nuevos derechohabientes que realizaron su registro durante junio.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa como uno de los principales programas sociales del Gobierno de México. En 2026, el apoyo económico es de $6,400 bimestrales y está dirigido a personas de 65 años o más.

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Bienestar, el último periodo de incorporación se realizó del 22 al 28 de junio de 2026. Actualmente, entre el 24 y el 30 de agosto, se entregan las tarjetas del Banco del Bienestar a quienes completaron ese trámite.

En agosto de 2026 se lleva adelante la entrega de tarjetas a nuevos derechohabientes que realizaron su registro durante junio. Gobierno de México

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La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mujeres y hombres de 65 años en adelante. El programa contempla un depósito de $6,400 pesos cada dos meses, que se entrega directamente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

El monto tuvo un incremento durante 2026, al pasar de $6,200 a $6,400 bimestrales. El Gobierno federal contempla este apoyo como un derecho de las personas adultas mayores y señala que su entrega se realiza de manera directa, sin intermediarios.

En julio de 2026, la Secretaría de Bienestar informó que 13.7 millones de adultos mayores recibirían el apoyo correspondiente al bimestre julio-agosto, lo que refleja el alcance nacional del programa.

¿Cuándo fue el último registro de la Pensión del Bienestar?

Para 2026, la Secretaría de Bienestar estableció un periodo de incorporación del 22 al 28 de junio para las personas adultas mayores de 65 años o más. El trámite se realizó en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país.

El registro se organizó de acuerdo con la primera letra del apellido y los módulos atendieron durante el periodo establecido. Las personas que completaron correctamente el proceso quedaron incorporadas al programa una vez validada su información.

Por lo tanto, la información sobre una supuesta reapertura general del registro en agosto debe distinguirse de las actividades que actualmente se realizan. En agosto de 2026, el Gobierno confirmó la entrega de tarjetas a los nuevos beneficiarios registrados en junio, no una nueva convocatoria general de inscripción.

Requisitos para recibir la Pensión del Bienestar

Para incorporarse a la Pensión para el Bienestar es necesario acreditar la edad y presentar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar. Entre los documentos requeridos se encuentran una identificación oficial vigente, el acta de nacimiento y la CURP de impresión reciente.

También se solicita un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto. El trámite de incorporación se realiza de manera presencial en los Módulos de Bienestar durante los periodos que determine la autoridad.

Una vez aprobado el registro, los nuevos derechohabientes reciben su tarjeta del Banco del Bienestar, mediante la cual se realizan los depósitos correspondientes. Para quienes se registraron en junio de 2026, la entrega de estas tarjetas se lleva a cabo del 24 al 30 de agosto.

La Secretaría de Bienestar indica que las personas pueden consultar cuándo y dónde recoger su tarjeta ingresando su CURP en la página oficial de la dependencia. También reciben un mensaje SMS en el número telefónico proporcionado durante el registro.