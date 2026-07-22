Mantener el pasaporte vigente es fundamental para quienes tienen previsto realizar un viaje internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomienda revisar con anticipación la vigencia del documento y los requisitos establecidos por el país de destino, ya que las condiciones para viajar pueden variar según el lugar al que se dirija la persona.

La SRE permite realizar la renovación del pasaporte mexicano tanto antes como después de su vencimiento, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes al tipo de trámite. Gestionarlo con anticipación puede facilitar la planificación de un viaje y reducir el riesgo de inconvenientes relacionados con la documentación.

Dejar el trámite para el último momento puede dificultar la planificación del viaje, especialmente si se necesita obtener una cita o cumplir con requisitos adicionales antes de la fecha prevista de salida.

Pasaporte mexicano vencido: qué ocurre al viajar y cómo renovarlo según las reglas vigentes.

¿Cómo puedo renovar mi pasaporte mexicano?

Para renovar el pasaporte mexicano es necesario solicitar una cita y acudir personalmente a la oficina de la SRE o representación consular que corresponda. Los requisitos pueden variar según la situación de cada solicitante y el lugar donde se realice el trámite.

En una renovación ordinaria se debe presentar el pasaporte que se desea renovar y cubrir el pago de los derechos correspondientes. Si el documento fue robado, perdido o destruido, deberán cumplirse requisitos adicionales para acreditar esa circunstancia y realizar el trámite correspondiente.

Cuando exista alguna modificación o discrepancia en los datos personales que figuran en el pasaporte, la autoridad puede solicitar documentación adicional para acreditar la información que corresponda. Por ese motivo, es conveniente consultar los requisitos específicos antes de acudir a la cita.

En el caso de personas mexicanas por naturalización, la Carta de Naturalización puede ser necesaria para acreditar la nacionalidad mexicana cuando corresponda. Los requisitos concretos dependen del tipo de trámite y de las circunstancias de cada solicitante.

El trámite requiere cubrir el pago de los derechos establecidos por la SRE, de acuerdo con la tarifa vigente y con las modalidades de pago disponibles para el lugar donde se realice la solicitud.

Durante la revisión de documentos la autoridad puede solicitar documentación adicional cuando sea necesario acreditar la identidad, nacionalidad o algún cambio en los datos del solicitante. Por ello, se recomienda consultar previamente los requisitos específicos del trámite.

¿Qué necesito para renovar mi pasaporte mexicano vencido?

Un pasaporte mexicano vencido puede renovarse. Para realizar el trámite, la persona debe solicitar una cita y presentar la documentación que corresponda a su situación, además de efectuar el pago de los derechos.

En una renovación ordinaria, el pasaporte anterior constituye uno de los documentos principales que deben presentarse. Si existen circunstancias particulares —por ejemplo, pérdida, robo, destrucción, modificaciones en los datos personales o determinadas características del documento anterior— pueden solicitarse requisitos adicionales.

La información oficial de la SRE debe consultarse antes de acudir a la cita, ya que los documentos requeridos pueden variar según el supuesto concreto.

¿Qué pasa si tengo el pasaporte caducado?

Si el pasaporte mexicano ya venció, no puede utilizarse como un pasaporte vigente para realizar normalmente un viaje internacional. Para viajar será necesario contar con un documento de viaje válido y cumplir tanto con los requisitos mexicanos como con las condiciones establecidas por el país de destino y, cuando corresponda, por la aerolínea.

El período de validez exigido puede variar según el país al que se viaje y las condiciones aplicables al ingreso.

Las personas mexicanas que se encuentren en el extranjero y necesiten regresar a México deben contar con la documentación de viaje que corresponda. Si el pasaporte está vencido, pueden consultar con la representación consular mexicana las opciones disponibles para documentarse antes del viaje.

Para renovar un pasaporte vencido, la persona debe realizar el trámite ante la SRE o la representación consular mexicana correspondiente. El hecho de que el documento esté vencido no significa por sí solo que deba tramitarse siempre como una primera expedición.

Cuando el pasaporte que se pretende renovar fue expedido hace más de 10 años, pueden aplicarse los requisitos correspondientes a una primera expedición. La referencia es a la antigüedad del documento desde su expedición, no simplemente al tiempo transcurrido desde su vencimiento.