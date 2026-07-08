Pasaporte: Estados Unidos, China y Rusia tienen distintos requisitos de vigencia para ingresar al país.

Viajar al extranjero con un pasaporte vencido o con una vigencia inferior a la exigida por el país de destino puede generar problemas antes o durante un viaje internacional. Por eso, antes de comprar un vuelo, es importante comprobar cuánto tiempo de vigencia debe conservar el documento.

Aunque muchas personas creen que basta con tener un pasaporte vigente, algunos destinos establecen requisitos adicionales. En determinados casos se solicitan varios meses de validez restante y también puede ser necesario contar con páginas en blanco para visas o sellos migratorios.

Estados Unidos: la vigencia depende de la nacionalidad

Para ingresar a Estados Unidos, el requisito de vigencia del pasaporte depende de la nacionalidad del viajero. Como regla general, Estados Unidos exige que el documento tenga seis meses de vigencia más allá del período previsto de estadía. Sin embargo, ciudadanos de países incluidos en el “Six-Month Club”, entre ellos México, están exceptuados de esta condición y solamente necesitan que el pasaporte sea válido durante el período previsto de permanencia.

En el caso estadounidense, determinados acuerdos dependen de la nacionalidad del viajero. Para quienes utilizan el Visa Waiver Program, por ejemplo, el pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses después de la salida prevista de Estados Unidos, salvo las excepciones establecidas por acuerdos específicos con determinados países.

Para ingresar a Estados Unidos, el pasaporte debe permanecer vigente durante toda la estadía en el caso de ciertos viajeros internacionales. ChatGPT - creada con IA

China y Rusia también establecen requisitos de vigencia

Las autoridades de China establecen, de manera general, que el pasaporte utilizado para solicitar una visa debe conservar al menos seis meses de vigencia. Para determinados trámites también se solicitan páginas en blanco. Los requisitos concretos pueden variar según el tipo de visa y el centro de solicitud.

En Rusia, los requisitos también dependen del tipo de ingreso. Para solicitar la visa electrónica unificada, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso establece que el pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud y contar con espacio suficiente para los sellos fronterizos.

Por lo tanto, la validez exigida está vinculada al documento de viaje, al tipo de visa y a las condiciones de entrada aplicables en cada caso.

Qué revisar antes de viajar

Antes de viajar, conviene comprobar directamente las condiciones vigentes para la nacionalidad del pasajero y el tipo de ingreso:

Estados Unidos: los requisitos de vigencia pueden variar según la nacionalidad y el programa migratorio utilizado. Algunas personas deben contar con seis meses adicionales de vigencia.

China: generalmente se exige que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia restante para solicitar determinados tipos de visa, además de páginas disponibles cuando corresponda.

Rusia: para la e-visa unificada, el pasaporte debe tener al menos seis meses de vigencia desde la fecha de solicitud y espacio suficiente para los sellos fronterizos.

La fecha de vencimiento del pasaporte, por lo tanto, es un dato que debe revisarse antes de iniciar el viaje y antes de realizar trámites migratorios o solicitar una visa. Los requisitos pueden cambiar según la nacionalidad, el destino y el tipo de autorización de entrada.