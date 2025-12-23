Al comenzar 2026, algunos adultos mayores recibirán dos depósitos de pensión en enero por la coincidencia en los calendarios de pago de distintos apoyos oficiales.

Enero de 2026 llegará con un alivio económico para un grupo específico de adultos mayores en México. Debido a la coincidencia de calendarios de distintos programas oficiales, algunos pensionados recibirán dos depósitos en el mismo mes, un ingreso extra que ayudará a enfrentar la cuesta de inicio de año.

Aunque se habla de un “pago doble de pensión”, no se trata de un aumento permanente ni de un bono adicional. El beneficio responde a la superposición de fechas de pago y solo aplicará para quienes cumplan con ciertos requisitos.

Por qué habrá pago doble de pensión en enero de 2026

El pago doble que se verá en enero de 2026 se debe a la coincidencia de dos esquemas de apoyo económico que depositan recursos en los primeros días del mes.

Por un lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suele depositar la pensión mensual el primer día hábil del mes. En 2026, el pago correspondiente a enero se realizará el día 2, ya que el 1 de enero es inhábil.

A esto se suma el inicio del pago bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que también arranca durante los primeros días de enero, generando que ambos depósitos lleguen casi al mismo tiempo.

Quiénes recibirán doble pensión en enero de 2026

El pago doble de pensión no será generalizado para todos los adultos mayores. Solo lo recibirán quienes actualmente perciben dos apoyos económicos distintos de manera simultánea, es decir, una pensión contributiva y un programa social.

En concreto, este beneficio aplica para quienes cumplen con las siguientes condiciones:

Ser pensionados del IMSS o del ISSSTE.

Estar inscriptos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En estos casos, ambos depósitos se reflejarán durante enero de 2026, de acuerdo con los calendarios oficiales de cada programa. En cambio, quienes solo reciben uno de estos apoyos verán un solo pago en el mes, sin modificaciones en el monto ni en la frecuencia habitual de su pensión.