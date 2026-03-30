El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México anunció un ajuste temporal en su horario de servicio que aplicará durante dos días específicos. La medida responde a la operación bajo esquema de día festivo, lo que podría afectar a miles de usuarios. Ante este cambio, las autoridades recomiendan anticipar traslados y tomar previsiones, ya que el horario será distinto al habitual. Además, se implementará un beneficio adicional para quienes se movilizan en bicicleta. Durante el jueves 2 y viernes 3 de abril, el Metro CDMX operará bajo horario de día festivo. Esto implica un ajuste en los tiempos de apertura y cierre en toda la red. El servicio iniciará a las 07:00 de la mañana y concluirá a las 24:00 horas. Este esquema difiere del horario regular en días hábiles, por lo que es clave tomarlo en cuenta. La modificación aplica en todas las estaciones en operación. Por ello, quienes utilizan el sistema de forma cotidiana deberán considerar este cambio para evitar retrasos. Las autoridades reiteraron la importancia de planificar los viajes con anticipación. Esto permitirá reducir complicaciones en traslados laborales o personales. Además del ajuste de horario, se activará el programa “Tu bici viaja en Metro” durante ambos días. Esta iniciativa permite a los usuarios ingresar con bicicletas al sistema. El beneficio estará disponible durante toda la jornada, sin restricciones de horario. Esto representa una alternativa para quienes combinan distintos medios de transporte. La medida busca fomentar la movilidad sustentable dentro de la ciudad. También facilita los traslados en un contexto de menor frecuencia habitual. Sin embargo, se recomienda a los usuarios tomar precauciones al ingresar con bicicletas.