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El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en México. La modificación al artículo 123 constitucional contempla una implementación progresiva que iniciará en 2027 y concluirá en 2030, lo que impactará en la calidad de vida de millones de trabajadores.

El calendario establecido mantiene las 48 horas en 2026, pero con la siguiente graduación:

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas.

Es oficial | Aprueban la reforma laboral: ahora los empleado deberán trabajar hasta 12 horas extras sin día de descanso (foto: archivo). Shutterstock

La reforma no asegura un día adicional de descanso semanal

El dictamen establece que las horas extraordinarias podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas al día y durante hasta cuatro días por semana. Además, prohíbe que los menores de 18 años realicen este tipo de trabajo.

Las horas extra deberán pagarse con un 100% adicional al salario ordinario, mientras que las que superen el límite establecido tendrán un pago adicional del 200%.

La propuesta también contempla un mecanismo para compensar la reducción de la jornada. De acuerdo con lo planteado, las horas que se reduzcan respecto de la jornada laboral actual deberán reconocerse y pagarse como tiempo extraordinario.

Una vez aprobada por el Senado, la reforma será enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizada y, en su caso, ratificada. Posteriormente, tendrá que recibir el aval de los congresos estatales para completar el proceso legislativo y entrar en vigor.

En este sentido, la modificación contempla elevar de nueve a 12 horas semanales el límite de trabajo extraordinario. Sin embargo, la reducción de la jornada laboral no implica necesariamente la incorporación de un segundo día de descanso semanal, por lo que los trabajadores no tendrían garantizados dos días libres por semana.

Ventajas de implementar la reducción de la jornada laboral

El dictamen establece que la disminución de la jornada laboral favorece el descanso, la salud y el bienestar en el ámbito laboral.

Así se facturarán las horas extras.

Asimismo, se considera que esta medida puede contribuir a la reducción del ausentismo y al aumento de la productividad, especialmente en un entorno donde México enfrenta elevados índices de estrés laboral y accidentes en el trabajo.