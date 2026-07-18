En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

Entre dichas festividades se encuentra El Día Internacional de Nelson Mandela, un día no festivo que se celebra cada sábado, 18 de julio de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Internacional de Nelson Mandela (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el sábado 18 de julio?

El 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, establecido por la ONU en 2009 para reconocer los aportes del expresidente de Sudáfrica en la promoción de la paz y la libertad. Este día es un homenaje a su legado y una invitación a reflexionar sobre la importancia de la justicia social y la igualdad en todo el mundo.

La celebración de esta fecha busca inspirar a las personas a generar cambios positivos en sus comunidades mediante acciones sencillas, como enseñar a los niños, ayudar a los necesitados o proporcionar apoyo a enfermos de bajos recursos. De esta manera, se honra la filosofía de Mandela de que cada individuo puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Nelson Mandela, nacido el 18 de julio de 1918, fue un abogado y activista que se opuso al apartheid y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Durante su gobierno, promovió la reconciliación nacional y la paz, enfocando sus discursos en el perdón y la unidad, pilares de su lucha por una sociedad igualitaria.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo celebrar Día Internacional de Nelson Mandela?

Para celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela el 18 de julio, se pueden realizar diversas actividades comunitarias que reflejen su legado. Una forma de honrar su memoria es participando en proyectos que fomenten la paz y la unidad, como talleres de arte o deportes para jóvenes. Estas acciones sencillas pueden inspirar a otros y transformar positivamente nuestras comunidades.

Otra manera de conmemorar esta festividad es organizando colectas de alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad para aquellos que más lo necesitan. También se puede promover la reflexión sobre la reconciliación y el perdón, realizando charlas o foros que discutan la importancia de estas valores en nuestras sociedades, tal como lo defendió Mandela durante su vida.