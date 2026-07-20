En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes.

Entre dichas festividades se encuentra El Día Mundial del Ajedrez, un día no festivo que se celebra cada lunes, 20 de julio de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Mundial del Parkinson (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el lunes 20 de julio?

El Día Mundial del Ajedrez se celebra el 20 de julio en conmemoración de la creación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en 1924, un evento significativo en la historia de este antiguo juego de mesa. Esta efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 para reconocer la importancia del ajedrez no solo como un deporte, sino también como una herramienta educativa y cultural.

Además, la celebración se centra en el impacto positivo del ajedrez en la sociedad, promoviendo valores como la inclusión, la solidaridad y la paz. Se reconoce que este juego contribuye al desarrollo sostenible, fortaleciendo la educación y fomentando la igualdad de género, empoderando a niñas y mujeres a través de su práctica.

Por último, el ajedrez es sinónimo de estrategia y táctica, un juego que exige una gran habilidad mental. Al ser considerado un deporte desde el año 2000 por el Comité Olímpico Internacional, su celebración resalta no solo su aspecto competitivo, sino también su capacidad para unir a las personas y promover un pensamiento crítico en diversas comunidades alrededor del mundo.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Mundial del Ajedrez?

Para celebrar el Día Mundial del Ajedrez el 20 de julio, puedes organizar eventos en tu comunidad como torneos de ajedrez o exhibiciones donde se enseñen las reglas básicas del juego. Es una ocasión propicia para invitar a jugadores de diferentes niveles a unir fuerzas y compartir estrategias, resaltando la importancia del ajedrez como herramienta educativa y de inclusión social.

Además, puedes promover la festividad a través de maratones de ajedrez en línea, donde los participantes de todo el mundo se conecten y jueguen partidas simultáneas. Acompañar la celebración con proyecciones de películas y documentales sobre ajedrez, como "Gambito de Dama", también es una excelente manera de generar interés y acercar a nuevos jugadores al fascinante mundo de este juego de estrategia.