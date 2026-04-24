La semana siguiente decenas de estudiantes se preparan para un nuevo descanso que tendrá lugar en varias escuelas de Estados Unidos, debido que en ciertos distritos las instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario cerrarán sus puertas durante varios días consecutivos. Este es el caso de Manchester School District, ubicado en New Hampshire, donde los estudiantes tendrán varios días libres, del lunes 27 al viernes 1 de mayo. De acuerdo con lo informado por las autoridades educativas, la próxima semana el distrito llevará a cabo el receso de primavera, comúnmente conocido como Spring Break. Si bien en diversas zonas de Estados Unidos observan esta fecha a fines de marzo o principios de abril, en NH las escuelas lo celebran usualmente al finalizar abril. En ese marco, los alumnos pasarán desde el sábado 25 hasta el domingo 3 de mayo si n actividad escolar en sus agendas. Los últimos dos descansos generales que observarán las escuelas dentro del ciclo 2025-2026 y en los que se suspenderán las clases son Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este día se destina a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, indica USA.gov. Quienes deseen conocer el calendario completo del distrito podrán hacerlo clicando aquí