La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México introduce cambios significativos en el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que conlleva a nuevos criterios en la actualización de los ingresos de los jubilados en el país.

En concreto, la Suprema Corte ha determinado que ciertas pensiones deberán ajustarse de acuerdo con la inflación anual, una disposición que afecta principalmente a aquellos que se encuentran bajo el régimen de la Ley 73 y que perciben ingresos superiores a la pensión mínima garantizada.

El ajuste se calculará con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual se estima que para el año 2026 alcanzará aproximadamente un 3.69%. Esta medida busca prevenir la erosión del poder adquisitivo ante el incremento en el costo de vida.

Suprema Corte y pensiones del IMSS 2026: así se aplicará el ajuste por inflación

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La decisión también establece un precedente dentro del sistema de pensiones, al reforzar la obligación de las autoridades de garantizar que los pagos no pierdan valor con el paso del tiempo.

Este ajuste se aplicará tomando como referencia el INPC, lo que permite que las pensiones mantengan su valor real frente al encarecimiento de bienes y servicios. Es una medida que ya se contemplaba en algunos casos, pero que ahora queda respaldada por criterio judicial.

El fallo de la SCJN establece que el IMSS deberá actualizar las pensiones superiores al mínimo garantizado conforme a la inflación. Esto significa que los jubiladosbajo la Ley 73 recibirán un incremento directo en sus pagos mensuales.

En contraste, quienes reciben la pensión mínima garantizada no se rigen por este mecanismo. En estos casos, el incremento está vinculado al aumento del salario mínimo, lo que genera una diferencia en la forma en que evolucionan los ingresos.

IMSS 2026: monto y requisitos de la pensión mínima garantizada

El esquema actual refleja cómo las pensiones IMSS 2026 están determinadas por una combinación de inflación, salario mínimo y resoluciones judiciales, lo que impacta directamente en los ingresos de millones de jubilados en México.

Para mayo de 2026, la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 se fijó en 10,636.54 pesos mensuales. Este monto representa el ingreso base que el sistema asegura a los jubilados que cumplen con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones principales se encuentran:

Haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997

Contar con al menos 500 semanas de cotización

Tener 60 años (cesantía) o 65 años (retiro por vejez)

Además, existen factores adicionales que pueden incrementar el monto de la pensión. Las asignaciones familiares y apoyos asistenciales pueden generar aumentos extra, dependiendo de la situación de cada beneficiario.

En algunos casos específicos, los incrementos pueden ser mayores cuando se combinan distintos factores, como ajustes por inflación y beneficios adicionales. Sin embargo, estos aumentos no aplican para todos.