La Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió un corte de luz programado para este martes 1 de julio, como parte de los trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica. Por ello, algunos municipios y colonias tendrán interrupciones temporales del servicio durante varias horas.

De acuerdo con la empresa estatal, estas suspensiones forman parte de las labores preventivas y correctivas que se realizan de manera periódica para fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la calidad del servicio y atender posibles afectaciones ocasionadas por fenómenos meteorológicos recientes o daños en las instalaciones.

Oficial y confirmado | CFE cortará la luz casa por casa y ningún cliente de esta zona tendrá servicio eléctrico por seis horas

La CFE destacó que estos trabajos permiten garantizar una operación más segura y eficiente del sistema eléctrico, además de prevenir fallas mayores en el futuro.

Municipio que se quedará sin luz este 1 de julio

Según el programa oficial, las maniobras se llevarán a cabo en el estado de Hidalgo, donde se contempla una interrupción del suministro por más de cuatro horas.

El corte está previsto para realizarse en Municipio de Tizayuca.

La suspensión del servicio comenzará a las 09 y se estima que la energía eléctrica quede restablecida por completo alrededor de las 13:15 horas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, desconectar aparatos electrónicos sensibles y organizar con anticipación sus actividades cotidianas para reducir las afectaciones derivadas del corte temporal.

¿Qué hacer si se va la luz en una zona no contemplada?

La CFE recordó que los usuarios pueden reportar fallas no programadas a través de los canales oficiales de atención:

Teléfono 071 .

Plataforma digital CFE Contigo.

La empresa señaló que los tiempos de atención varían según la ubicación. En áreas urbanas, las reparaciones suelen realizarse el mismo día, mientras que en comunidades rurales el restablecimiento del servicio puede tardar hasta tres días hábiles, dependiendo de la complejidad de la falla.