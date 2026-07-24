Estados Unidos mantiene un mecanismo que permite a determinados viajeros ingresar legalmente sin una visa americana tradicional.

Sin embargo, este beneficio no está disponible para todos y únicamente alcanza a quienes reúnan los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

¿Qué es el Formulario DSP-150 y para qué sirve?

El Formulario DSP-150, también conocido como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, es un documento emitido por el Gobierno de Estados Unidos que permite a determinados ciudadanos ingresar legalmente sin necesidad de tramitar una visa americana tradicional para ciertos viajes.

La tarjeta combina la función de documento de identificación y autorización migratoria para realizar viajes temporales bajo las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

No reemplaza a una visa para todos los casos y su uso está sujeto a limitaciones específicas relacionadas con el motivo del viaje , el tiempo de permanencia y la zona autorizada.

¿Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos con el Formulario DSP-150?

Oficial | Estados Unidos permite ingresar al país sin visa americana con este formulario

El beneficio está dirigido exclusivamente a las personas que obtengan una Border Crossing Card válida y cumplan con todos los requisitos migratorios exigidos por el Gobierno estadounidense.

Para utilizar este documento es necesario:

Obtener el Formulario DSP-150 (Border Crossing Card) aprobado.

Cumplir con las condiciones migratorias establecidas por Estados Unidos.

Utilizar la tarjeta únicamente bajo las modalidades permitidas por la normativa vigente.

Respetar los límites de permanencia y circulación autorizados por las autoridades.

¿El DSP-150 reemplaza completamente a la visa americana?

No. Aunque permite el ingreso legal sin una visa americana tradicional en determinados casos, el DSP-150 no sustituye todos los tipos de visas.

Su utilización está limitada a las condiciones fijadas por el Gobierno de Estados Unidos y no habilita cualquier clase de viaje ni cualquier período de permanencia.

Por ese motivo, quienes planeen ingresar al país deben verificar previamente si este documento resulta suficiente para su situación particular o si necesitan solicitar otro tipo de autorización migratoria.

Cómo obtener el Formulario DSP-150

La Border Crossing Card debe tramitarse mediante el procedimiento oficial establecido por las autoridades consulares de Estados Unidos.

Durante el proceso, los solicitantes deberán:

Completar la solicitud correspondiente.

Presentar la documentación requerida.

Cumplir con los controles establecidos por las autoridades estadounidenses.

Esperar la aprobación antes de utilizar el documento para ingresar al país.

Obtener el Formulario DSP-150 no elimina la obligación de cumplir con todas las normas migratorias vigentes, por lo que las autoridades mantienen la facultad de autorizar o rechazar el ingreso en cada cruce fronterizo.