La combinación de estos dos ingredientes produce un desodorizante natural que presenta una alta efectividad.

En esta noticia Café y bicarbonato: por qué esta combinación realmente funciona

Numerosas veces, la solución a los problemas más frecuentes del hogar no se encuentra en el pasillo de productos de limpieza del supermercado, sino en los residuos que desechamos cada mañana. La combinación del café usado con bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los métodos más recomendados por los expertos en economía, gracias a su efectiva capacidad para eliminar olores y desengrasar superficies.

Si usted se cuenta entre quienes valoran disfrutar de una exquisita taza de café al inicio del día, tras meditar sobre esta información, no volverá a arrojar los residuos a la basura . Este compuesto no solo es amigable con el medio ambiente, sino que se erige como un eficaz limpiador natural que favorece su economía.

La mezcla de café con bicarbonato | Por qué todos la recomiendan y para qué sirve (foto: archivo). Archivo El Cronista

Café y bicarbonato: por qué esta combinación realmente funciona

La combinación de estos elementos genera un desodorizante natural de alto impacto. Este recurso casero es especialmente adecuado para su utilización en áreas cerradas, donde la humedad o los residuos alimenticios pueden producir olores indeseables.

La eficacia de esta mezcla está sustentada en las propiedades químicas de los componentes involucrados. El bicarbonato de sodio, reconocido por su habilidad para neutralizar el pH y actuar como un abrasivo suave, se complementa eficazmente con las características del café, que contiene nitrógeno. Este último colabora en la eliminación de gases sulfurados, los cuales son responsables de olores desagradables en el entorno.

Seca los restos de café y mézclalos a partes iguales con bicarbonato de sodio: notarás la diferencia al instante.

Para utilizar este efectivo dúo en el hogar de forma segura y eficiente, podemos considerar tres métodos principales: