El procedimiento es sencillo y permite aprovechar un dispositivo que quedó guardado sin uso.

Los celulares antiguos suelen quedar relegados cuando se compra un equipo nuevo, aunque todavía pueden cumplir algunas funciones útiles. Una de ellas es servir como punto de acceso para compartir la conexión a Internet con otros dispositivos.

Sin embargo, convertir un teléfono en un verdadero repetidor WiFi depende del modelo y del sistema operativo. No todos los celulares permiten recibir una señal inalámbrica y volver a transmitirla simultáneamente, por lo que existen diferencias importantes entre Android y iPhone.

El procedimiento es sencillo y permite aprovechar un dispositivo que quedó guardado sin uso. Fuente: Shutterstock antstang

Cómo utilizar un celular viejo para ampliar el WiFi

En algunos teléfonos Android es posible utilizar la función de compartir Internet mediante WiFi para crear una nueva red a partir de la conexión disponible. Si el dispositivo cuenta con la función necesaria, puede colocarse en una zona donde todavía reciba una buena señal del router y utilizarse como punto de acceso.

Para configurarlo, primero hay que ingresar a los ajustes de Red e Internet o a una sección similar y buscar opciones como Zona WiFi, Punto de acceso móvil o Compartir Internet. Allí se puede activar la red inalámbrica y establecer un nombre y una contraseña para que otros equipos puedan conectarse.

El procedimiento exacto cambia según la marca y la versión de Android. Por eso, si la opción no aparece, es posible que el teléfono no sea compatible con esta modalidad o que requiera una configuración diferente.

Dónde colocar el teléfono para conseguir una mejor señal

La ubicación del celular es fundamental para que esta alternativa tenga algún efecto sobre la cobertura. No conviene colocarlo directamente en el lugar donde la señal del router ya es prácticamente inexistente, porque el teléfono necesita recibir una conexión suficientemente estable para poder compartirla.

Una buena estrategia consiste en ubicarlo en un punto intermedio entre el router y la zona de la vivienda donde la señal es débil. De esta manera, el dispositivo puede recibir una conexión aceptable y crear un nuevo punto de acceso más cerca del sector que se busca cubrir.

También es recomendable mantener el celular conectado a una fuente de alimentación si permanecerá encendido durante períodos prolongados. El uso constante de la conexión WiFi y de la función de punto de acceso puede aumentar el consumo de batería y generar más temperatura.

Qué tener en cuenta antes de convertir un celular en repetidor WiFi

Esta solución puede ser práctica para mejorar la conectividad en espacios pequeños, pero no reemplaza necesariamente a un repetidor WiFi dedicado o a un sistema de red mesh. La velocidad y estabilidad dependerán tanto de las capacidades del teléfono como de la calidad de la señal que consiga recibir.

Además, es importante proteger la nueva red con una contraseña segura. Si el celular permite configurar parámetros de seguridad, conviene utilizar las opciones más actuales disponibles para evitar que personas no autorizadas se conecten.

Antes de dejar el dispositivo funcionando de manera permanente, también es conveniente comprobar su temperatura y estabilidad. Un teléfono antiguo puede tener una batería desgastada y no estar diseñado para permanecer conectado y transmitiendo durante muchas horas.

En definitiva, reutilizar un celular viejo puede convertirse en una alternativa económica para mejorar la cobertura del WiFi en casa. La clave está en comprobar primero si el equipo permite compartir la conexión de la manera necesaria y encontrar una ubicación donde todavía reciba una señal estable.