Una ciudad de Francia plantó fresas silvestres alrededor de los árboles urbano: cualquier persona puede cosecharlas y tomarlas gratuitamente. (Imitación creada con IA)

La ciudad francesa de Le Havre mantiene un huerto público en los jardines de su Ayuntamiento, donde los visitantes pueden recoger gratuitamente algunas frutas, verduras y hierbas aromáticas cuando alcanzan su punto de maduración.

La propuesta forma parte de un proyecto iniciado en 2020 que combina plantas comestibles, flores y especies ornamentales. A diferencia de la historia viral sobre fresas silvestres plantadas alrededor de árboles, esta iniciativa está identificada y documentada por el gobierno municipal.

Dónde funciona el huerto urbano de cosecha gratuita

El espacio se encuentra en los jardines del Hôtel de Ville de Le Havre, en el centro de la ciudad. Las plantaciones ocupan unos 315 metros cuadrados y son cuidadas por los jardineros municipales.

Cada año, los servicios de la ciudad producen más de 3.500 plantas para este sector. El huerto reúne más de 60 variedades de plantas comestibles y ornamentales, que cambian según la temporada.

El acceso a los jardines es libre y gratuito. El lugar abre todos los días y permite observar cómo los cultivos pueden integrarse en un espacio urbano sin dejar de cumplir una función paisajística.

Qué alimentos pueden recoger los visitantes

Entre las especies cultivadas aparecen tomates, lechugas, judías, tomillo, romero y menta, además de flores comestibles y otras plantas de temporada.

La información oficial de la ciudad señala que cualquier persona puede recoger frutas, verduras y hierbas aromáticas del huerto, siempre que estén maduras. La propuesta busca compartir parte de la producción y mostrar que los cultivos también pueden formar parte del diseño de parques y jardines.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Le Havre también incorporó árboles frutales en distintos espacios públicos. Para julio de 2026, el municipio informaba que había plantado cerca de 500 ejemplares en la ciudad y que evaluaba incluirlos en nuevos proyectos cuando las características del terreno lo permitieran.

Cuáles son las reglas para cosechar gratis

El Ayuntamiento pide realizar una recolección responsable para evitar daños y permitir que más personas puedan aprovechar los cultivos. Las principales recomendaciones son:

Esperar hasta que las frutas y verduras estén maduras.

Recoger solamente lo que se vaya a consumir.

No arrancar ni dañar las plantas.

Respetar las tareas realizadas por los jardineros.

Dejar que el huerto continúe creciendo y renovándose.

Los jardines del Hôtel de Ville están ubicados en la Esplanade Jacques Tournant, 76600 Le Havre, permanecen abiertos todos los días y tienen entrada gratuita.