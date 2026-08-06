Perder el pasaporte mexicano de manera definitiva sí es posible, pero únicamente en casos específicos previstos por la ley y, principalmente, cuando una persona obtuvo la nacionalidad mexicana por naturalización y se actualizan determinadas causas legales.

La Ley de Nacionalidad establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puede revocar la carta de naturalización, lo que implica también la pérdida de los derechos derivados de esa condición, entre ellos la posibilidad de contar con un pasaporte mexicano como nacional.

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¿En qué casos se puede perder la nacionalidad mexicana por naturalización?

El Capítulo IV de la Ley de Nacionalidad señala que la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización procede conforme al artículo 37, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antes de emitir una resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe garantizar el derecho de audiencia de la persona interesada y solicitar previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Nacionalidad:

“Cuando se den los supuestos de pérdida de la nacionalidad mexicana, la Secretaría, previa audiencia del interesado, revocará la carta de naturalización.”

Esto significa que la medida no aplica automáticamente, sino que debe seguirse un procedimiento legal en el que la persona pueda defenderse.

Además, el artículo 29 precisa que la pérdida de la nacionalidad únicamente afecta a la persona sobre la que recaiga la resolución correspondiente.

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¿Qué pasa con el pasaporte mexicano?

El pasaporte mexicano es un documento que acredita la nacionalidad e identidad de la persona para viajar al extranjero.

Por ello, cuando una persona pierde la nacionalidad mexicana por naturalización y la SRE revoca su carta de naturalización, también deja de tener derecho a utilizar un pasaporte mexicano expedido bajo esa condición.

Es importante señalar que estas disposiciones no significan que cualquier ciudadano mexicano pueda perder su pasaporte, ya que la Constitución protege la nacionalidad mexicana por nacimiento y establece reglas distintas para quienes adquirieron la nacionalidad mediante naturalización.

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Estas son las sanciones que contempla la Ley de Nacionalidad

Además de regular la pérdida de la nacionalidad por naturalización, el Capítulo V de la Ley de Nacionalidad contempla diversas infracciones administrativas y sanciones económicas.

Ingresar o salir del territorio nacional en contravención al artículo 12 de la Ley.

Realizar renuncias o protestas de manera fraudulenta.

Presentar información, documentos, certificados o testigos falsos para obtener pruebas de nacionalidad mexicana.

Utilizar documentos de nacionalidad falsificados o alterados.

Contraer matrimonio únicamente para obtener la nacionalidad mexicana, así como participar conscientemente en ese fraude.

La legislación también establece que, además de imponer multas, la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá dejar sin efectos los documentos expedidos cuando corresponda. El artículo 36 señala:

“Las multas previstas en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, previa audiencia al interesado, deje sin efectos el documento que se hubiere expedido, así como de las sanciones penales que en su caso procedan.”

La autoridad deberá valorar la gravedad de la infracción, los daños ocasionados, los antecedentes y la situación socioeconómica del infractor antes de imponer cualquier sanción, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Nacionalidad.

La pérdida de la nacionalidad y la revocación de la carta de naturalización no aplican a las personas mexicanas por nacimiento. Las disposiciones descritas corresponden exclusivamente a quienes obtuvieron la nacionalidad mexicana mediante el procedimiento de naturalización, conforme a la Ley de Nacionalidad y al artículo 37, apartado B, de la Constitución.