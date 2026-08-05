La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparan una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en las escuelas del país a partir del próximo ciclo escolar.

La iniciativa del Gobierno de México busca abrir una discusión nacional sobre los efectos que estas herramientas tienen en niñas, niños y adolescentes, antes de definir las medidas que podrían aplicarse en las escuelas de México.

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La mandataria explicó que la propuesta será construida con base en los foros que ya se realizan en distintas entidades del país, con la participación de especialistas, docentes, madres, padres, tutores y estudiantes. El objetivo, dijo, es que las y los jóvenes comprendan los riesgos del uso excesivo de las redes sociales y que cualquier regulación surja de un consenso, no de una imposición.

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Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum explicó que el Gobierno de México pretende presentar una propuesta específica para el nuevo ciclo escolar enfocada inicialmente en los planteles educativos y, posteriormente, continuar el debate sobre una posible regulación más amplia de las plataformas digitales.

La presidenta señaló que la intención es evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan expuestos al uso continuo de mecanismos como el scroll infinito, que, de acuerdo con especialistas, pueden favorecer conductas adictivas y afectar su desarrollo.

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Entre los principales objetivos de la propuesta destacan:

Regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en las escuelas.

Generar conciencia sobre los efectos del uso excesivo de estas aplicaciones.

Proteger la salud mental y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Involucrar a madres, padres, tutores, docentes y estudiantes en la discusión.

Construir una propuesta mediante foros nacionales y no únicamente por decisión del Gobierno.

Sheinbaum insistió en que la discusión debe ser colectiva, ya que las familias también necesitan conocer los riesgos asociados al uso excesivo de redes sociales y plataformas digitales para poder tomar mejores decisiones sobre el tiempo que las infancias y juventudes pasan frente a las pantallas.

Especialistas advierten que las redes sociales afectan el aprendizaje y la salud mental

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el uso excesivo de plataformas digitales representa un problema de salud pública, ya que los algoritmos no son neutrales y terminan influyendo en el comportamiento, las decisiones y la forma en que las personas perciben la realidad.

Durante los foros también participaron expertos internacionales. El psicólogo social Jonathan Haidt, autor del libro La generación ansiosa, explicó que entre 2010 y 2015 la infancia pasó de estar centrada en el juego a depender del teléfono celular, fenómeno que ha estado acompañado por un aumento en casos de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, menor capacidad de atención, distracción y dificultades en el aprendizaje. Por ello recomendó implementar escuelas libres de teléfonos celulares y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales.

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Por su parte, el especialista en seguridad digital Arturo Béjar señaló que las redes sociales incorporan mecanismos diseñados para captar y prolongar la atención de los usuarios, entre ellos:

Scroll infinito.

Reproducción automática de videos.

Recomendaciones basadas en algoritmos.

Notificaciones constantes.

Contadores de popularidad.

Herramientas de comparación y presión social.

El experto agregó que, según un reporte interno de Meta citado durante la presentación, uno de cada cinco adolescentes de entre 13 y 15 años afirmó sentirse peor consigo mismo o con su imagen, uno de cada ocho reportó haber sufrido acoso sexual y uno de cada once estuvo expuesto a contenido relacionado con suicidio o autolesiones.

Indicó que más del 90% de estos daños fueron provocados por personas desconocidas, por lo que llamó a fortalecer las medidas de protección dirigidas a niñas, niños y adolescentes.