Carlos Slim ha sostenido durante años que el desarrollo de un país depende de fortalecer pilares como la educación, la innovación, la ciencia y la salud.

A través de la Fundación Carlos Slim, el empresario mexicano ha impulsado programas enfocados en mejorar la calidad de vida de millones de personas, convencido de que la investigación y el conocimiento son herramientas esenciales para reducir las desigualdades en México y América Latina.

El Cronista México

Bajo esa visión, la Fundación Carlos Slim abrió la XX Convocatoria de los Premios Carlos Slim en Salud, una iniciativa que busca reconocer a investigadores e instituciones que hayan desarrollado soluciones innovadoras capaces de transformar la salud pública en América Latina y el Caribe. Como parte del reconocimiento, cada ganador recibirá un premio de 100 mil dólares.

Los galardones distinguen a quienes, mediante proyectos de investigación, programas académicos o trabajo de campo, han generado un impacto positivo en la prevención, atención médica, formación de profesionales o desarrollo de nuevas estrategias para enfrentar los principales desafíos sanitarios de la región. En dos décadas, la convocatoria ha recibido 1,681 postulaciones provenientes de 23 países y ha reconocido a 45 investigadores e instituciones de 13 naciones.

Oficial | Carlos Slim regalará 100 mil dólares a quienes puedan transformar la salud en América Latina y el Caribe. Fundación Carlos Slim

¿Qué categorías contempla el Premio Carlos Slim en Salud?

La convocatoria está integrada por dos categorías principales, ambas enfocadas en reconocer contribuciones sobresalientes a la salud pública en América Latina y el Caribe.

Premio en Salud a la Institución Excepcional

Esta categoría distingue a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro cuyos programas hayan desarrollado alternativas innovadoras y eficientes para mejorar la salud de la población.

Entre las áreas que pueden ser reconocidas se encuentran:

Atención médica.

Prevención de enfermedades.

Investigación en salud.

Formación de recursos humanos.

Programas académicos.

Trabajo comunitario o de campo.

Premio en Salud a la Trayectoria en Investigación

Reconoce a personas dedicadas a la investigación en salud, sin importar su formación profesional, cuya labor haya permitido desarrollar soluciones innovadoras para atender los principales retos de salud pública en América Latina y el Caribe.

Cada uno de los ganadores recibirá un reconocimiento económico de 100 mil dólares, además del reconocimiento internacional que representa este premio.

¿Qué categorías contempla el Premio Carlos Slim en Salud?

Bases y condiciones de la convocatoria

La Fundación Carlos Slim informó que las postulaciones estarán abiertas del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2026, hasta las 23:59 horas, y deberán realizarse exclusivamente a través del sitio oficial de los Premios Carlos Slim en Salud.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado internacional independiente, integrado por especialistas en salud, representantes de instituciones académicas, centros de investigación, organismos internacionales y ganadores de ediciones anteriores. Los resultados se darán a conocer, a más tardar, durante mayo de 2027, mediante la página oficial de la convocatoria, mientras que los ganadores serán notificados por vía telefónica o electrónica.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Las personas e instituciones interesadas deberán consultar las bases completas en el portal oficial de los Premios Carlos Slim en Salud y presentar su nominación dentro del periodo establecido.

Para participar es necesario: