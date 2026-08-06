La gigantesca muralla submarina forma parte de la expansión del Puerto de Tuas, un megaproyecto que busca convertir al país en uno de los principales centros logísticos del planeta.

La construcción del Puerto de Tuas continúa con nuevas etapas de desarrollo. El proyecto contempla la creación de una infraestructura portuaria de enormes dimensiones, diseñada para concentrar buena parte de las operaciones marítimas de Singapur.

En el corazón de esta obra se encuentra una gigantesca estructura de contención formada por enormes cajones de hormigón instalados bajo el agua. Cuando el proyecto esté terminado, el puerto será uno de los mayores terminales de contenedores totalmente automatizados del mundo.

La gigantesca muralla submarina forma parte de la expansión del Puerto de Tuas, un megaproyecto que busca convertir al país en uno de los principales centros logísticos del planeta.

Así es la megamuralla submarina que construye Singapur

El proyecto del Puerto de Tuas se desarrolla en cuatro fases y comenzó con trabajos de recuperación de terrenos y preparación del lecho marino. La primera etapa de recuperación se inició en febrero de 2015 y terminó en noviembre de 2021, mientras que la segunda fase comenzó en 2018 y continúa actualmente.

Una de las principales características de la obra son los enormes cajones de hormigón utilizados para formar las estructuras que contienen el nuevo terreno portuario. En la Fase 2 se emplearon 227 cajones de unos 10 pisos de altura, con un peso aproximado de 15.000 toneladas cada uno , para formar una muralla de 9,1 kilómetros.

Estos elementos funcionan como estructuras de contención que permiten delimitar las nuevas áreas ganadas al mar. La ingeniería detrás del proyecto también incluye trabajos de dragado y profundización del lecho marino para permitir la llegada de grandes buques portacontenedores.

La primera fase de la obra demandó alrededor de 34 millones de horas de trabajo e incluyó la instalación de otros 221 cajones, que conformaron 8,6 kilómetros de estructura marítima.

El megaproyecto que transformará el puerto de Singapur

Una vez terminado, se estima que el Puerto de Tuas ocupará aproximadamente 1.337 hectáreas y contará con 66 muelles distribuidos a lo largo de 26 kilómetros. La infraestructura tendrá capacidad para manejar hasta 65 millones de TEU por año.

El proyecto busca concentrar progresivamente las operaciones portuarias de Singapur en esta zona. La primera fase ya se encuentra operativa, mientras que las siguientes continúan en construcción.

La magnitud de la obra responde a la importancia estratégica que tiene el comercio marítimo para el país asiático. Singapur busca mantener su posición como uno de los principales centros de conexión para el transporte internacional de mercancías.

Un puerto automatizado y estratégico para el comercio mundial

Tuas no será solamente un puerto de grandes dimensiones, sino también una infraestructura basada en la automatización y la tecnología. La autoridad portuaria de Singapur lo define como un puerto inteligente y sostenible, equipado con sistemas digitales para mejorar la eficiencia de sus operaciones.

El complejo incorporará vehículos guiados automáticamente y grúas automatizadas para trasladar y manipular los contenedores. Además, algunas de estas operaciones podrán gestionarse de forma remota, lo que permitirá reducir la intervención humana directa en determinadas tareas portuarias.

La ubicación también será estratégica para Singapur, donde el comercio marítimo representa uno de los pilares de su economía. El país busca mantener su posición como un importante centro internacional de transporte y conectar el nuevo puerto con los principales distritos industriales y comerciales de su zona occidental.

Con la finalización del proyecto prevista para la década de 2040, el Puerto de Tuas se convertirá en una de las mayores apuestas de infraestructura de Singapur. La combinación de recuperación de terrenos, enormes estructuras submarinas, automatización y capacidad para manejar millones de contenedores apunta a reforzar el papel del pequeño país asiático como una potencia logística global durante las próximas décadas.