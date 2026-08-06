El panorama económico mejoró ligeramente de cara a la segunda mitad del año, pues los analistas consultados por Citi también revisaron al alza la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y recortaron a la baja el pronóstico para la inflación del cierre de este año.

La encuesta de Citi pone el PIB en un estimado de 1.2% una décima más que en la encuesta previa, mientras que el pronóstico de la inflación se redujo a una mediana de 4.02%, desde 4.2% en la encuesta anterior.

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El resultado de la encuesta de Citi se alínea prácticamente con la expectativa que dieron al inicio de la semana los especialistas encuestados por el Banco de México y ocurre después de un crecimiento mayor al esperado del PIB durante el segundo trimestre del año (+2.5% anual) y la reducción constante de la inflación durante los últimos tres meses, hasta llegar a 3.1% en la primera quincena de julio, su nivel más bajo desde diciembre de 2020.

En la encuesta de Citi, el pronóstico de crecimiento económico es de GBM, que ubica el crecimiento en 1.5% y es el único que se alínea con la expectativa de la Secretaría de Hacienda.

En el rango bajo, Banca Mifel, Bradesco BBI y UBS estiman que la economía mexicana se expandirá apenas 0.8%.

El ajuste al alza en la expectativa de crecimiento ocurre pese a que la inversión ha caído 0.5% en el acumlado del año, de acuerdo con datos recopilados por Banamex, pero el consumo se mantiene sólido, impulsado por la apreciación del peso, así como por los apoyos sociales y el aumento del salario mínimo.

En el apartado de la inflación el rango es mucho más amplio, pues Signum Research estima que el indicador cerrará el año muy cerca del rango objetivo del Banxico, al ubicar el índice en 3.07%; sin embargo, en el otro lado, Actinver estima que la inflación acabará 2026 en 4.5%, un rango de variación ligeramente superior a 1.4 puntos porcentuales.

Sin embargo, la expectativa para 2027 ubica la inflación para el cierre del año en 3.8%, lejos del pronóstico de Banxico que espera poner el indicador en el objetivo puntual (3%) a mediados del año entrante.

Además, el pronóstico para el promedio anual del periodo 2038-2032 apunta a 3.7% anual, y se mantendrá significativamente por encima del objetivo puntual del Banxico, en contra de las propias previsiones del organismo.