¿Qué dijo el Vaticano sobre las madres buscadoras de personas desaparecidas en México?

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, expresó este martes su cercanía a las madres buscadoras de personas desaparecidas en México y destacó su perseverancia al asegurar que “nada puede impedirles” hacer todo lo posible por encontrar a sus hijos, durante una misa celebrada en la Basílica de Guadalupe.

En la homilía, el principal colaborador del papa León XIV comparó a las madres buscadoras con la mujer cananea del Evangelio, cuya fe y determinación fueron recompensadas por Jesús.

MEX9711. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 05/08/2026.- El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, oficia una misa este miércoles, en la Basilica de Guadalupe de Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán Fuente: EFE Mario Guzmán

“Su ejemplo resuena con especial fuerza aquí en México, donde tantas madres siguen buscando con firmeza y fe a sus hijos desaparecidos. Nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos y todos podemos ayudarlas con nuestra oración”, expresó Parolin.

Méxio vive una fuerte crisis de desaparecidos

El mensaje del secretario de Estado del Vaticano ocurre en un país que enfrenta una crisis de desapariciones, con más de 130.000 personas registradas como desaparecidas y no localizadas.

Esta situación dio origen a decenas de colectivos integrados principalmente por madres y familiares que recorren fosas clandestinas y otros puntos del país en busca de sus seres queridos, muchas veces ante la insuficiencia de las investigaciones oficiales.

Parolin presidió la eucaristía en la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo, horas después de reunirse en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien abordó temas como la paz, la inteligencia artificial y la visión humanista planteada por el papa León XIV en su primera encíclica.

MEX9697. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 05/08/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de México de su mandataria, Claudia Sheinbaum, durante una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: Presidencia de México Presidencia de México

El Vaticano hace un llamado especial y pide por los migrantes

También aprovechó para hacer un llamado a acompañar a los migrantes y a las comunidades afectadas por la violencia, al afirmar que todos los cristianos están llamados a estar “presentes” junto a los más vulnerables.

Fotografía general durante una misa oficiada por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, este miércoles, en la Basilica de Guadalupe de Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Además, recordó la aparición de la Virgen de Guadalupe, y señaló que “su ejemplo nos desafía a estar presentes también para los necesitados, los marginados, los migrantes y los extranjeros”.

Explicó que en momentos tan convulsos como los que vive actualmente el mundo en medio de campos de refugiados, zonas de guerra y áreas asoladas por enfermedades “toda la sociedad necesita el mensaje del Evangelio”.

Ante ello, llamó a convertir el santuario del Tepeyac en una “escuela de oración” para construir la paz y la reconciliación.

“Desde el Tepeyac (...) María de Guadalupe nos invita a una escuela de oración, en donde la lección que nos enseña es la reconciliación entre hermanos”, sostuvo.

Parolin arribó a México para una visita de tres días al país, que coincide con la víspera del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el país.

Además de la reunión con Claudia Sheinbaum, el secretario tendrá encuentros también con la secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez y actividades con el Episcopado mexicano.

Fuente: EFE