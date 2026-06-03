La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) oficializó una medida que transforma la forma en que conductores de autotransporte federal gestionan sus documentos.

A partir de junio, la plataforma digital Llave MX se convierte en el único canal válido para realizar trámites de licencias de conducir y control vehicular .

La dependencia asegura que el cambio simplificará los procesos, eliminará intermediarios y pondrá al alcance de cualquier ciudadano lo servicios gubernamentales desde una sola cuenta.

Una sola cuenta para todo: así funciona el nuevo sistema que reemplaza los tramites de papel

Llave MX es la plataforma impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México con el objetivo de unificar el acceso a los servicios del Estado de México en un solo espacio digital.

El registro es sencillo: basta con contar con CURP, una dirección de correo electrónico y un número telefónico activo para crear una cuenta. Una vez dentro, el usuario podrá solicitar trámites, adjuntar documentación y dar seguimiento a cada gestión sin necesidad de acudir presencialmente ni depender de terceros.

La medida responde a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y busca cerrar la puerta a la corrupción y la reventa de citas.

diós a los trámites en papel: licencias y control vehicular solo se podrán hacer en línea. Fuente: Gobierno de México

Licencias de conducir, permisos y control vehicular: los tramites que ya no podrás hacer fuera de Llave MX

Desde este mes, la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) exige que todos los trámites relacionados con licencias de conducir para el autotransporte federal, así como los procesos de control vehicular que administra la SICT, se gestionen exclusivamente a través de Llave MX. Esto incluye expedición, renovación y reposición de licencias, además de altas, bajas y modificaciones en el registro de unidades.

Intentar realizarlos por otros medios ya no será una opción válida, lo que obliga tanto a conductores particulares como a empresas de transporte a adaptarse a la nueva plataforma