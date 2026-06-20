Repatriación de cuerpos. Esto dice el Gobierno de México.

La repatriación de personas fallecidas hacia México no puede realizarse libremente si los familiares no cumplen con los requisitos documentales exigidos por las autoridades. Esto aplica también para cruces fronterizos como Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana, donde los restos deben ingresar con la documentación correspondiente.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, el ingreso de restos humanos o cenizas al territorio nacional requiere visados y certificados específicos. Sin estos documentos, el traslado no puede ser autorizado, independientemente de la ciudad fronteriza por la que se pretenda ingresar.

La relación económica entre México y una de las principales potencias europeas se fortalece con nuevos proyectos, comercio récord y miles de empresas operando en el país. Gobierno de México

Qué documentos se exigen para ingresar restos humanos por la frontera norte

Las ciudades de Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana son algunos de los principales puntos de ingreso para repatriaciones procedentes de Estados Unidos. En todos los casos, los familiares deben contar con la documentación requerida para que las autoridades mexicanas permitan el ingreso.

La SRE señala que los documentos emitidos en Estados Unidos deben presentarse en original y con traducción al español para obtener el visado correspondiente, trámite que los consulados realizan de forma gratuita.

Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 13 de febrero de 2026. Saúl López / Presidencia

Requisitos principales:

Acta de defunción apostillada.

Permiso de tránsito de cadáver y/o cenizas.

Certificado de embalsamamiento (cuando corresponda).

Certificado de no enfermedades contagiosas.

Certificado de cremación, en caso de cenizas.

Traducción al español de los documentos requeridos.

Apoyos, permisos y servicios disponibles para las familias

La dependencia federal explica que el proceso debe realizarse con apoyo de una funeraria en Estados Unidos, la cual se encarga de gestionar buena parte de los trámites necesarios para el traslado internacional. Además, recomienda solicitar varias cotizaciones debido a que los costos funerarios pueden ser elevados.

La SRE también indica que, en casos de insolvencia económica, los consulados mexicanos pueden otorgar apoyo económico parcial para la repatriación. Este respaldo es limitado y se entrega directamente a la funeraria contratada.

Asimismo, la dependencia recomienda considerar la cremación, ya que puede reducir los costos del proceso hasta en un 75%.



