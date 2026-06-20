México tiene en su suelo uno de los metales preciosos más apetecidos por el ser humano a lo largo de la historia. El oro. Saber dónde están los yacimientos de mayor producción natural de oro puede cambiar todo.

En ese sentido, un informe del Gobierno de México de cara a las grandes inversiones reveló la gran zona que concentra el mayor yacimiento de oro del país. Estados que atraviesan la llamada “franja dorada” de México son principalmente Sonora, Zacatecas, Guerrero, Durango y Chihuahua, entidades que concentran gran parte de la producción nacional de oro y donde se ubican algunos de los depósitos auríferos más importantes del país.

Este país se transformará en el futuro Dubái: toneladas de oro brotan de sus tierras y se cotizan en millones de pesos (foto: archivo).

De acuerdo con información de la Dirección General de Desarrollo Minero, Sonora encabeza la producción nacional con 28.70%, seguida por Zacatecas con 22.31%, Guerrero con 15.14%, Durango con 13.94% y Chihuahua con 11.98%, consolidándose como las zonas de mayor potencial aurífero.

La región donde se concentran los principales yacimientos de oro

La riqueza aurífera de México se encuentra principalmente en la Sierra Madre Occidental. El documento señala que “los yacimientos de Oro más importantes de México se encuentran en la Sierra Madre Occidental”, una extensa provincia geológica caracterizada por formaciones favorables para la acumulación de minerales preciosos.

Sonora concentra el 28.70% de la producción nacional de oro.

Zacatecas aporta el 22.31%.

Guerrero participa con el 15.14%.

Durango representa el 13.94%.

Chihuahua contribuye con el 11.98%.

Estas entidades integran la principal zona aurífera del país.

Yacimientos de oro

¿Por qué existe tanto oro en esta zona de México?

Según el estudio, la Sierra Madre Occidental está conformada en gran medida por rocas riolíticas y andesíticas que fueron afectadas por procesos geológicos capaces de generar importantes concentraciones minerales.

Estas condiciones favorecieron la formación de vetas de cuarzo, brechas, stockworks y depósitos de tipo pórfido.

La Dirección General de Desarrollo Minero destaca que México mantiene una posición relevante en la minería mundial gracias a su riqueza geológica.

Esta combinación de historia minera, recursos naturales y características del subsuelo explica por qué la llamada “franja dorada” sigue siendo una de las regiones con mayor potencial para encontrar oro.