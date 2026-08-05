Desde la Antigüedad, el laurel ha ocupado un lugar especial en la historia y la mitología griega. Esta planta estaba estrechamente vinculada al dios Apolo, una de las deidades más importantes del Olimpo, relacionada con la luz, la música, la poesía y el conocimiento. Según el mito, el árbol nació a partir de la transformación de la ninfa Dafne, quien fue convertida en laurel para escapar de Apolo.

A partir de esa leyenda, el laurel adquirió un profundo significado simbólico dentro de la cultura griega. Sus hojas comenzaron a representar la pureza, la sabiduría y la conexión con lo divino, por lo que eran utilizadas en ceremonias religiosas, rituales y distintas celebraciones que buscaban atraer la protección de los dioses.

Pocos lo saben | Por qué recomiendan llevar una hoja de laurel en la funda del celular y para qué sirve Imagen creada con IA

El laurel, el símbolo de la victoria en la antigua Grecia

Con el paso del tiempo, el laurel también se convirtió en uno de los mayores símbolos de triunfo en la antigua Grecia. Los vencedores de competencias deportivas, artísticas y militares recibían coronas elaboradas con sus hojas como reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y excelencia.

Las famosas coronas de laurel eran entregadas especialmente en los Juegos Píticos, celebrados en honor a Apolo, y con el tiempo su significado trascendió el ámbito deportivo para representar el éxito, el prestigio y el reconocimiento. Incluso en la actualidad, la imagen de una corona de laurel sigue asociándose con el logro y la victoria.

¿Por qué algunas personas ponen una hoja de laurel en su celular?

En la actualidad, muchas personas han retomado antiguas creencias populares y colocan una hoja de laurel dentro de la funda o junto al celular como un amuleto de buena suerte y protección.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que esta práctica tenga efectos reales, dentro de distintas tradiciones esotéricas y del folclore se considera que el laurel ayuda a atraer energías positivas y a alejar las negativas.

La idea cobra relevancia porque el teléfono celular se ha convertido en uno de los objetos más importantes de la vida cotidiana. En él se almacenan fotografías familiares, cuentas bancarias, documentos digitales, contraseñas, conversaciones privadas, contactos, información laboral e incluso aplicaciones financieras que representan un gran valor para sus propietarios.

Por esa razón, quienes siguen estas creencias consideran que colocar una hoja de laurel cerca del dispositivo simboliza el deseo de proteger toda esa información valiosa, además de atraer prosperidad, estabilidad y buena fortuna. Para algunos también representa una forma de cuidar un objeto indispensable que los acompaña durante gran parte del día.

Si bien esta práctica pertenece al ámbito de las creencias y las tradiciones populares, puede entenderse como un ritual simbólico que busca transmitir tranquilidad y reforzar la intención de proteger aquello que hoy resulta esencial en la vida diaria: la información personal, los recuerdos y las herramientas digitales que guarda un celular.