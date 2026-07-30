Lo encontró por casualidad: los científicos descubrieron que eran los restos de un gigante de la Era de Hielo.

En esta noticia No sería el primer ejemplar gigante de la Edad de Hielo que encuentran en este lugar

El bajo nivel del Danubio dejó al descubierto en el norte de Bulgaria los restos de un mamut de miles de años de antigüedad, un hallazgo que los científicos investigarán para determinar la especie y otros detalles sobre ese ejemplar.

Los restos, entre ellos un fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos dientes de gran tamaño, fueron descubiertos de forma accidental en la orilla del río cerca del pueblo de Ryahovo, en las proximidades de la ciudad de Ruse, informó este miércoles el Museo Regional de Historia.

El hallazgo fue comunicado por un vecino de la localidad y confirmado por el director del museo, Nikolay Nenov, quien explicó en las redes sociales del museo que los restos serán trasladados a la institución para su conservación y estudio.

Así se veían los mamuts en la Era de Hielo. El Cronista | Chat GPT.

“Las partes descubiertas se concentran en un mismo lugar, lo que hace suponer que el animal murió allí”, señaló Nenov, quien apuntó que en esa zona pudo existir hace miles de años un entorno pantanoso donde quedó preservado el cuerpo del mamut.

No sería el primer ejemplar gigante de la Edad de Hielo que encuentran en este lugar

El Museo Regional de Historia de Ruse ya conserva restos de tres especies de mamuts que habitaron la región durante el Pleistoceno, hace entre 14.000 y 80.000 años.

Los científicos consideran que los hallazgos de este tipo en el entorno del Danubio son una ventana al pasado remoto de Europa, cuando el norte de Bulgaria estaba formado por extensas estepas y humedales que servían de hábitat a grandes herbívoros.

Durante la Edad de Hielo, el antiguo curso del Danubio y sus zonas pantanosas favorecieron la conservación natural de restos animales, que quedaron enterrados durante milenios bajo capas de sedimentos.

El descenso excepcional del nivel del río ha permitido ahora que vuelvan a emerger algunos de estos vestigios.

Las autoridades búlgaras han alertado de que el Danubio se encuentra en niveles mínimos, con una media de unos 130 centímetros por debajo de lo habitual, lo que ha provocado dificultades para la navegación en algunos tramos.

Fuente: EFE.