Revisa tu pasaporte antes de iniciar tu viaje y evita contratiempos.

Miles de mexicanos que viajarán entre México, Estados Unidos y Canadá durante la Copa Mundial deberán revisar cuidadosamente el estado de su pasaporte, ya que ciertos daños o alteraciones pueden provocar que el documento pierda validez oficial.

A medida que se intensifican los desplazamientos internacionales por motivos turísticos, laborales y deportivos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, recuerda que el pasaporte mexicano debe encontrarse en condiciones óptimas para acreditar la identidad y nacionalidad de su titular.

Precios en dólares del pasaporte México Shutterstock

Por otra parte, el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje establece que los documentos de viaje con alteraciones, mutilaciones o daños que dificulten la identificación de la persona dejan de ser válidos, independientemente de que continúen dentro de su periodo de vigencia. “El pasaporte o documento de identidad y viaje mutilado o alterado carecerá de validez”, señala expresamente el artículo 6 del ordenamiento.

La advertencia cobra especial relevancia ante el incremento esperado de viajeros mexicanos durante el Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, pues un documento deteriorado puede generar complicaciones migratorias al momento de ingresar o regresar al país.

¿En qué casos un pasaporte mexicano pierde su validez?

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Pasaportes, la SRE determina que un pasaporte deja de ser válido cuando presenta daños o modificaciones que comprometen la certeza sobre la identidad de su titular.

La norma establece que cualquier alteración que afecte la integridad del documento puede derivar en su invalidez.

Mutilaciones físicas.

Alteraciones o modificaciones de información.

Enmiendas realizadas sobre los datos originales.

Hojas faltantes.

Cubierta desprendida o dañada.

Escritos, anotaciones o marcas no autorizadas.

Cualquier defecto que dificulte la completa identificación del titular.

El Reglamento advierte que los pasaportes que hayan sido alterados para modificar la información contenida en ellos podrán ser retenidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por una oficina consular.

“Los pasaportes o documentos de identidad y viaje que presenten alteraciones o enmiendas cuyo objeto haya sido modificar la información contenida en él, serán retenidos”, establece el texto oficial.

Oficial | México prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite migratorio (foto: archivo).

¿Reportaste tu pasaporte como robado o extraviado y no hiciste el trámite correcto?

Una de las situaciones menos comunes pero que puede complicar un viaje internacional es reportar el robo, pérdida o destrucción del pasaporte y no realizar los procedimientos correspondientes.

El Reglamento establece que el titular debe informar inmediatamente a las autoridades competentes y a la SRE para evitar inconvenientes relacionados con el uso indebido del documento.

Asimismo, la dependencia puede negar la expedición de un pasaporte cuando exista un impedimento judicial o administrativo. El artículo 4 establece que no se expedirá este documento a personas sujetas a alguna restricción legal vigente o cuando no se cumplan los requisitos establecidos para su obtención.

Así podría verse un pasaporte no válido para migraciones. El Cronista | Grok IA

El Reglamento señala que cualquier trámite podrá cancelarse cuando el solicitante presente documentos falsos, alterados u obtenidos de manera fraudulenta, o cuando proporcione información falsa.

Esta situación puede derivar no solo en la negativa del trámite, sino también en responsabilidades administrativas o penales. “Se cancelará cualquier trámite” cuando se detecten estas irregularidades, indica el artículo 10.