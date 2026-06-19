Quienes quieran viajar hacia o desde México, Cuba y Colombia, tendrán que presentar si o si un pasaporte válido

En Estados Unidos, la Transportation Security Administration (TSA) exige a todos los viajeros que quieran salir o entrar al país la presentación de un documento de forma obligatoria. Esto no es así para viajes locales, para los que se puede simplemente mostrar una identificación que cumpla con RealID.

En este sentido, quienes quieran viajar hacia o desde México, Cuba y Colombia, tendrán que presentar si o si un pasaporte válido que cumpla con los parámetros exigidos por la TSA. Este dato es de relevancia, porque la mayoría de los latinos que viven en Estados Unidos provienen de estos países.

Este dato es de relevancia, porque la mayoría de los latinos que viven en Estados Unidos provienen de estos países. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

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Para permitir los viajes al exterior, la TSA exige a todos los viajeros que presenten un pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez a partir de que arriban a su destino, además de estar en un buen estado físico sin manchas ni roturas y contar con páginas en blanco suficientes para sellos.

Adicionalmente, se podría solicitar la tramitación de visas o certificados de vacunación dependiendo del destino y del estatus legal de la persona a viajar.

Viajar hacia México

Para viajar hacia México como turista te solicitarán:

Un pasaporte válido y vigente

Un boleto de regreso a tu país

Que completes la Forma Migratoria Múltiple (FMMd)

En el caso de ciudadanos estadounidenses o mexicanos, no necesitarán visa.

Viajar desde o hacia Cuba

Para ingresar a Cuba las autoridades de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) exige que se viaje bajo una de las 12 categorías de licencias permitidas, obtener el visado obligatorio y completar los formularios de ingreso que correspondan. Esto sucede porque el turismo tradicional hacia este país latino sigue estando prohibido por leyes estadounidenses.

Adicionalmente, el pasaporte estadounidense debe encontrarse vigente. En el caso de cubanos con doble nacionalidad, recomiendan revisar las normativas de ingreso con pasaporte cubano.

Viajar desde o hacia Colombia

Para ingresar a Colombia, se le exigirá que presente un pasaporte válido con una vigencia restante de al menos 6 meses desde que se ingresa al país.

Adicionalmente, las autoridades de Migración Colombia le solicitará que entregue también el Formulario Check-Mig: este se debe realizar de forma digital entre 72 y 1 hora antes del vuelo. Además, también podrían pedir que presente el boleto de vuelta hacia su país de origen.

¿Cómo renovar el pasaporte en Estados Unidos?

Para poder renovar el pasaporte en Estados Unidos, es necesario seguir los siguientes pasos: